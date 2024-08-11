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宜蘭知名味芳餐廳老闆驚傳病逝 粉絲不捨：傳奇菜色不再有

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
味芳海鮮園老闆人稱「財哥」的吳枝財昨天病逝，餐廳決定今天熄燈，超過半世紀的美好老味道，從此畫下句點。圖／網友提供
味芳海鮮園老闆人稱「財哥」的吳枝財昨天病逝，餐廳決定今天熄燈，超過半世紀的美好老味道，從此畫下句點。圖／網友提供

宜蘭縣羅東鎮經營半世紀的知名老店味芳海鮮園，日前在臉書告知將於8月15日結束營業，很多人抓住回憶美好的老味道，品嘗美味衝一波；未料，人稱「財哥」的味芳老闆吳枝財傳在昨天病逝，店家今天沒做了，網友聽聞消息震驚不捨，感嘆「傳奇的菜色將不再有」。

「味芳海鮮園」是民眾口中的味芳餐廳，好滋味相傳50年，尤其超過1公分厚度的生魚片、超大顆鮑魚、手工丸子、糕渣及芋頭丸等，至今仍深受喜愛，羅東鎮公所或民間團體舉辦大型活動宴客經常選在這裡，賓主盡歡。

上月底網路臉書貼出，味芳老闆年事已高，決定於8月15日結束營業，貼文說：「嚴格把控每一份食材，用心調制每一道料理，這是味芳的日常，也是味芳五十年如一日堅持！」「天下無不散的筵席，羅東味芳餐廳，即將在8月15日結束營業」，感謝大家支持「味芳即將熄燈」。

網友不捨從小吃到大的味道即將消失，紛紛手刀訂桌，幾乎每天生意客滿，尤其8月8日父親節，有民眾特地安排全家歡聚過父親節，大小孩子陪伴老父親憶老味道，氣氛溫馨，臉書關於「味芳」的貼文蜂擁，全是美好歡樂畫面。

未料，原有人訂到下周的餐桌，但店家昨天下午緊急打電話通知取消，表示「突發事件，只做到昨天」。據傳店家老闆「財哥」吳枝財昨天因癌症過世，據了解，財哥去年中風，今年身體不適，以為猛爆性肝炎，經檢查是胰臟癌，入夏後住院治療，最後仍不敵病魔侵襲。

消息一出，讓味芳的粉絲感到震驚不捨，臉書悼念「傷心，難過」、「懷念的好味道」、「傳奇的菜色將不再有」。

民眾點名細數味芳菜：「半個臉大的生魚片、醬冬瓜黃金鯧、超大鮑魚、紅豆芋泥球、6公分大手打香菇魚翅花枝丸」，有人說「曾經還在這吃到魟魚米粉、旗魚膘、鮪魚喉嚨」，大嘆「再也品嘗不到好吃的古早味」。老店帶給宜蘭人的美好回憶，從此畫下句點。

「財哥」吳枝財經營羅東鎮味芳餐廳，帶給宜蘭人超過50年、滿滿的美好回憶，驚傳病逝的消息，讓人不捨。圖／民眾提供
「財哥」吳枝財經營羅東鎮味芳餐廳，帶給宜蘭人超過50年、滿滿的美好回憶，驚傳病逝的消息，讓人不捨。圖／民眾提供
很多人追憶味芳餐廳的美好味道，趕著最近衝一波，但如今隨著老闆往生，民眾感嘆「傳奇菜色不再有」。圖／網友提供
很多人追憶味芳餐廳的美好味道，趕著最近衝一波，但如今隨著老闆往生，民眾感嘆「傳奇菜色不再有」。圖／網友提供
宜蘭知名老店味芳餐廳用料實在，超過1公分厚的生魚片是民眾必點菜色。圖／網友提供
宜蘭知名老店味芳餐廳用料實在，超過1公分厚的生魚片是民眾必點菜色。圖／網友提供
味芳餐廳的古早味炸物很有名，盤中最上方是宜蘭獨有「糕渣」古早味，炸肝花（右）與蚵仔酥（左）也非常好吃，如今隨著老闆往生，民眾感嘆傳奇菜色不再有。圖／陳姓網友提供
味芳餐廳的古早味炸物很有名，盤中最上方是宜蘭獨有「糕渣」古早味，炸肝花（右）與蚵仔酥（左）也非常好吃，如今隨著老闆往生，民眾感嘆傳奇菜色不再有。圖／陳姓網友提供

味道 羅東 老闆

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