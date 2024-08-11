學校募款如何運用 宜蘭南澳鄉公所：無權干涉

宜蘭縣南澳鄉代表會日前發函公所，主張日後辦理轄內國小出國補助案時，應要求檢附外界捐款明細表，以免學校出國比賽形同「玩樂」，打著為學生圓夢為由向外界募款，卻有中飽私囊之虞。公所表示，公家補助金額是固定的，民間捐款如何運用，公所無權干涉。

鄉代會7月30日發函公所，稱國小是基礎教育第一階段，學校應精進課業，而非著重運動賽事；鄉代會要求學校向外界募款明細應公開，避免有學校利用「學生圓夢」募款，卻被有心人士挪用。

鄉代會主席李元亮說，部分學校每年會安排學生出國比賽，除向大企業募款，也跟縣府、公所乃至體育署等單位申請補助，公家補助能看到明細，私人捐款不透明，恐衍生一些問題。

南澳鄉長李勝雄表示，公所對學校補助款是統一的，不論是體育、音樂或其他交流，出國補助20萬元，每4年最多補助1次，其他行程是10萬元，每年編列總補助預算約100萬元。李也說，尊重鄉代會想法，公所無法要求學校公布私人贊助明細。學校要多元發展，行行出狀元，對學生能出國樂觀其成。教育處體育保健科指出，學校提出補助計畫，只需要敘明公家與自籌分攤比率，無須檢附私人贊助明細，過去也沒有先例；公家單位不可能全額補助，學校若無法負擔就要自力募款。