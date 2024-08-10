謝國樑批綠參與罷免 拆樑：硬把反對聲音打成藍綠對決

罷免謝國樑案延燒即將進入第三階段投票，民進黨基隆市黨部昨表明，未來有需要任何合作，支持者都會跳出來幫忙，讓公民團體的願望能心想事成。謝國樑今批民進黨從頭到尾都積極參與，準備好迎戰。山海公民拆樑行動回應，謝國樑聽不進任何意見，硬把反對聲音硬是打成藍綠對決，是最大的悲哀。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，罷免活動是山海公民發起，在國民黨網軍的肉搜下，也證實成員並非任何民進黨黨工職。連署第二階段破4萬3000票，只要了解基隆政壇的「基本盤」都會知道，其中一定有本來投給謝國樑的藍營支持者，否則無法達成連署目標。只要願意罷免謝國樑的基隆市民，不分黨派他們都歡迎加入。

李晏蓉表示，謝國樑為捍衛自己的政權，對於反罷免的作為才是真正黨政不分，不只全力動員藍營政治人物站台，也與民眾黨公開合作，甚至在非假日期間，要求里長幫忙發有政黨和政治人物的扇子，違反行政中立。

李晏蓉一場全公民發起的罷免行動，卻要一直忍受國民黨的無中生有、造謠抹黑，國民黨聽不進任何的意見與指教，只會一直叫囂，把反對聲音硬是打成藍綠對決，一個百年政黨的格局如此狹小，實在令人失望透頂；而基隆市府不針對相關市政爭議正面應對，反而全心全意操作政治語言，有這樣的市府團隊更是基隆的悲哀。

李晏蓉說，最該阻止政黨介入的，「就是你謝國樑」，不要只許州官放火，不許百姓點燈，「請認真面對藍營支持者也想罷免你的事實，認真面對市政與回應質疑，才是正解」。