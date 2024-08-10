影／鷹羽冠加冕 前國大代表之女高國曦繼任排灣族頭目領袖

台東縣金峰鄉排灣族介達（kaljatjadran）部落，今天舉行年祭及頭目領袖繼任典禮，新頭目領袖由已故原民運動先驅、國大代表高正治醫師之女高國曦繼任，全場遵循古禮由耆老及巫師重現pailadj祭儀，各部落頭目領袖代表到場道賀。

高國曦宣讀年祭文告宣示部落主治權說，她將承繼其父親守住越過大武山的giling家的榮譽與名聲，帶領部落族人過更好的生活以及肯認部落文化主體性，回歸部落本位，帶領部落走向自決與自治的志願，感謝耆老和族人輔佐。

部落耆老口述歷史介紹介達部落，從過去配合日治時期移住政策，一路遷往現居地正興村，目前正興村由卡拉達蘭、斗里斗里、比魯及包目禮等4個部落組成，雖然部落榮景不如以往輝煌，但在家族努力下，重現傳承下去。

今天繼任典禮，由頭目家族及耆老齊聚一堂、口述珍貴的家族歷史，並介紹在場的所有家人們相互認識，以表達最深切的關愛及思念。交接典禮相當慎重，一切遵循排灣族古禮，族人盛裝出席，各部落頭目領及代表到場道賀。

部落勇士鳴槍後，展開繼任儀式，典禮相當慎重，一切遵循排灣族古禮，族人盛裝出席，各部落頭目領及代表到場道賀；家族致贈新任頭目編織肩帶、銀飾、鷹羽冠及福酒。頭目也回贈giling家族專屬珠紋的琉璃珠鍊。

68年次的高國曦，其父親為原民運動先驅、前國大代表高正治醫師，也是卡拉達蘭頭目，高正治於2022年5月17日因病辭世，前總統蔡英文同年8月21日頒贈褒揚令，表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中的貢獻。