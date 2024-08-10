宜蘭南澳鄉代會要求國小出國應公布企業贊助 公所有難處

宜蘭南澳鄉代表會日前發函公所，請公所日後辦理轄內國小出國補助案時，應要求檢附外界捐款的明細表，以免學校出國比賽形同「玩樂」，以為學生圓夢為由向外界募款，卻有中飽私囊之虞。公所表示，公家補助金額都是固定的，至於民間捐款如何運用，公所無權干涉。

鄉代會7月30日發函公所，稱國小是基礎教育的第一階段，學校應精進課業，而非著重運動賽事；鄉代會嚴格要求學校向外界募款明細應公開，避免有學校長年樂次不疲，利用「學生圓夢」募款，卻沒有實質受惠在出國學生身上，被主辦人中飽私囊。

鄉代會主席李元亮說，部分學校每年都要出國，向各大企業募款，又跟縣府、公所乃至體育署等公家單位申請補助，但只有公家補助能看到明細，私人捐款不透明，就可能產生很大問題，比如出國工作人員是否真的是教練、捐款適用於比賽還是娛樂等等。

南澳鄉長李勝雄表示，公所對學校的補助款是統一的，不管是體育、音樂還是其他交流，出國補助20萬元，每4年最多補助一次，其他行程則是10萬元，每年編列的總補助預算約100萬元。以金額來說，公所的補助款其實不多，單一學校出國動輒需要數百萬元，學校可以爭取到外界資源應給予肯定。

李勝雄說，尊重鄉代會的想法，但公所無法要求學校公布私人贊助明細。就他個人立場，學校要多元發展，體育、舞蹈、音樂，行行出狀元，能夠出國都樂觀其成。

地方教育人士指出，學校基於禮貌，一般都會主動公布捐贈者姓名，不過有些人的確「為善不欲人知」，曾有企業捐款數十萬元，仍盼校方不要公布名稱；捐贈款都會直接進入學校公庫或家長會帳戶，鄉代會要求公布明細確實不太恰當。

教育人士強調，在外界看來，可能單個學校每年都會出國，但以學校的角度而言，每次出國的學生都是不同的；此外出國也不只是打球，國際教育很重要的一部分是讓學生開闊視野，認識不同的國家文化，也讓世界認識台灣。