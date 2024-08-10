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花蓮金針花季今起開跑 上山賞花注意交管措施
花蓮有玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山兩座金針花季，今天起展開，2個月花季期間，每天上午8時至下午5時山區道路將有交通管制，全面禁止甲、乙類大客車通行，紅線區域禁止停車，警方將加強巡邏維持交通秩序。
每年8月是花蓮南區重要的金針花季，赤科山、六十石山滿山黃澄花海吸引大批遊客上山賞景，今年花季活動期間今晚開鑼，持續到10月13日，為期約兩個月，富里鄉農會、玉溪地區農會都推出一系列活動。
玉里警分局表示，山區道路蜿蜒狹小，花季期間大量人車上山，容易造成交通壅塞，今天起到10月13日將啟動交通管制，管制期間每天上午8時至下午5時，山區道路全面禁止甲、乙類大客車通行，赤科山汽、機車上下山採雙向通行，六十石山則是汽車單向、機車雙向通行。
警方表示，管制期間山區紅線區域都禁止停車，包括赤科山的加蜜園、小瑞士至赤科農場、沂峰農莊入口、綠點農場至917農場及天心茶廠至交叉路口農路。六十石山的德森農莊入口、德森農莊廣場上方道路、黑暗部落攤位旁及後方大灣、還有小瑞士旁等區域。
玉里警分局第四組組長陳暐傑表示，兩個月花季期間規畫專案勤務，在園區內定點及機動巡邏，若有違規停車情況將加強勸導及告發，也安排不定時便衣防竊勤務，還會設置警察服務站提供為民服務、諮詢，讓上山民眾可以安心賞花。
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