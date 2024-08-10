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2024宜蘭情人節昨晚開跑 今明2晚親水公園免費入園
2024宜蘭情人節昨天晚上在冬山河親水公園點燈，99公尺長的鵲橋照耀整個園區，活動持續到11日，活動期間親水公園下午6時後免費入場，除了在鵲橋上告白，還有主題音樂會、河邊市集等，每天也有6班愛之船免費搭乘體驗，有望繼續拉抬童玩節帶來的觀光人潮。
縣長林姿妙昨天下午7時許點燃火炬，為今年宜蘭情人節活動拉開序，祝福感情長長久久，也盼情人節活動繼續帶動觀光人潮。今年情人節的場址親水公園也是國際童玩藝術節的舉辦地點，童玩節開幕至今已吸引超過35萬人次入場，較去年同期上升約1成，這3天情人節活動再加碼晚上免費入園。
昨天點燈儀式上，義大利超音速公司登台演出，以戲劇、馬戲特劇改編七夕故事，男女舞者吊掛布繩在空中糾纏，彷彿牛郎織女鵲橋相會，贏得滿堂喝采；舞蹈結束後，上百台無人機群飛越星空，在空中展演各式各樣的聲光圖案，宛如能夠自由移動的煙火。
情人節活動今明2天下午7時到凌晨0時繼續，宇宙劇場舞台有不同主題音樂會，邀請南方二重唱、殷正洋、許富凱、草屯囝仔等人氣歌手與團體演出；7時半到10時可以免費搭乘愛之船遊園，每30分鐘1班，每班搭載480人；現場開放每天50組真情告白，告白成功可獲得浪漫好禮。
衛生局也會在活動期間辦理愛滋病防治宣導，現場有獎徵答贈禮。衛生局指出，今年宜蘭已新增6例愛滋患者，梅毒、淋病等其他性病則是180例，近6成感染者是年輕族群，主因是不安全性行為；暑假期間社交活動頻繁，衛生局長徐迺維呼籲，性行為全程使用保險套搭配潤滑液，若有不安全性行為及早篩檢。
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