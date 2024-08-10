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農曆7月基隆中元祭17日放水燈頭遊行 市區下午5點半至晚上交管

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制。本報資料照片
基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制。本報資料照片

基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制、公車改道。17日晚上9點至隔日凌晨1點，北寧路平浪橋至八斗子車站所有車輛也都交通管制，提醒民眾注意，建議搭乘公車前往。

鷄籠中元祭今年邁入第170年，由張廖簡姓宗親會主普，是北台灣最具歷史意義且規模最大的民俗節慶活動之一，每年都有不少本地及外縣市民眾參與，見證這場具有百年深厚文化底蘊的基隆盛典。

8月17日市區將從下午5點半至晚上11點交通管制，17日晚上9點至隔日凌晨1點，北寧路平浪橋至八斗子車站所有機動車輛也交通管制。

為方便民眾參加望海巷施放水燈頭，17日晚9點30分起，基隆市政府在市政府中正路側大門設置臨時接駁站，提供免費接駁公車，載送民眾前往望海巷放水燈會場。施放水燈活動結束後，接駁公車將載運民眾返回市區。

公車處18日凌晨12點30分在城際轉運站加開104、201、203、204、501、505路夜間收費公車，並在基隆火車站南站加開302、303、402、601、602路夜間收費公車。

台鐵加開一班次由基隆開往樹林的區間車，發車時間為18日凌晨0點35分。列車時刻可上台鐵官網查詢。同時，大都會客運2088及首都客運1579班車將在施放水燈活動結束後30分鐘於望海巷各加開1班車往台北。

交通管制及替代方案的詳情，請隨時關注基隆市文化觀光局的官方網站（https://www.klccab.gov.tw/）及粉絲專頁。

基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制。本報資料照片
基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制。本報資料照片
基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制。圖／基隆市政府提供
基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制。圖／基隆市政府提供
基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制。本報資料照片
基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制。本報資料照片
基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制。本報資料照片
基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制。本報資料照片
基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制。圖／基隆市政府提供
基隆中元祭系列活動登場，8月17日基隆市區將從下午5點半至晚上11點，配合放水燈頭遊行活動實施交通管制。圖／基隆市政府提供

公車 基隆 放水燈

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