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罷樑查詢單僅千餘份 藍批民進黨造謠應道歉

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
罷樑查詢單寄出1441份，非2萬5千份，國民黨昨天開記者會，議員要求民進黨道歉。記者游明煌／翻攝
罷樑查詢單寄出1441份，非2萬5千份，國民黨昨天開記者會，議員要求民進黨道歉。記者游明煌／翻攝

基隆市選委會初步完成市長謝國樑罷免案二階連署查對工作，並呈報中選會備查，寄出查詢單僅1441份。藍營昨批民進黨多次造謠稱寄出高達2萬5千份查詢單，應向公務人員道歉。綠營說，要不是資訊被揭露出來，還有公民團體的監督，二階恐被政治手段沒收，該道歉的是國民黨、謝國樑。

國民黨議員昨開「公開造謠，中傷基層，向公務員道歉」記者會，要求民進黨應就罷免案連署人名冊查對期間，對基隆市選委會公務人員進行的抹黑及造謠行為，公開道歉。

議員藍敏煌說，民進黨為達成罷免門檻，不擇手段，先射箭再畫靶，破壞本應屬於民間團體自發性主張的公信力，並造成社會的極端對立。

議員何淑萍表示，民進黨多次造謠稱市選委會寄出高達2萬5千份的查詢單，但根據選委會公布，實際僅寄1441份，這種誤導性言論嚴重損害了市選委會的信譽以及公務人員的名譽。

「國民黨又再度秀下限。」民進黨市議員張顥瀚等人回應，2萬5千份查詢單預算是基隆市政府、選委會編的，他們依市府編列預算推估，這本來就是合理可評論範圍，謝國樑面對罷免，不只不謹慎，更是浮濫編列預算。要不是資訊被揭露，還有公民團體的監督，罷免案就被用政治的手段沒收了。

民進黨基隆市黨部主委林明智說，當初選委會經費預估就是2萬5千份，但實際寄出僅1441份，感謝選委會依相關規定執行，與當初高雄罷韓比例相符，盼未來選委會後續選務工作不要逾矩。

罷免案進入投票幾已確定，民進黨下一步如何因應？林明智說，未來有需要任何合作，支持者都會跳出來幫忙，讓公民團體的願望能心想事成。民進黨前立委蔡適應說，呼籲市民出來投票，應尊重市民的選擇。

基隆市選委會 民進黨 罷免

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