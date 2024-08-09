花蓮義民祭21日起登場 豐富活動結合市集體驗客家文化

花蓮縣客家人口約11萬人，占總人口數三分之一，為客家大縣。縣府21日起舉辦義民祭，包含發水燈、吃糖粥、創意米神豬，及富有客家風味的客家八音、挑擔祈福等活動，24日在日出大道登場的義民祭，還規畫20多家客家美食攤位，行銷客家味也振興觀光。

花蓮縣長徐榛蔚、縣府客家處長潘乾鑑今天為義民祭宣傳，說明活動內容。潘乾鑑說，義民爺是客家人的重要信仰，縣府每年都盛大舉辦相關活動，今年內容仍然豐富，21日傍晚5時在七腳川溪有解厄祈福的放水燈。

23日則同步在花蓮義民堂、鳳林長橋義民亭與富里竹田義民亭舉辦祭祀祈福活動；24日的重頭戲義民祭，原本都在吉安鄉南埔公園舉行，今年因公園整修，移到花蓮市日出大道，除了吃糖粥、挑擔祈福、客家八音演奏、客家美食品嘗，還創新舉辦畫我客家著色比賽，以及展示用米製成的創音神豬等，現場還會設置20多家客家美食攤位，促銷花蓮產業。