快訊

教部核定大漢技術學院停辦 教團怒斥「上下交相賊」：強制輟學

到青埔看預售屋代銷卻說「不賣了」 內行人揭真相：在當地很常見

奧運跆拳道／未能給最好父親節禮物 羅嘉翎遺憾落淚

台東天后宮土地所有權 立委黃建賓協調地歸原主

中央社／ 台東縣9日電

台東市天后宮是台東民眾重要信仰中心，廟方過去因土地借給政府，導致所有權出現歸屬問題，長年未解，經立委黃建賓多次居中協調下，今天國產署等單位同意土地歸還天后宮。

國民黨籍立法委員黃建賓服務處今天發布新聞稿表示，國會辦公室今天邀請國產署副署長王彩葉、台東縣副縣長王志輝、以及內政部和天后宮人員，討論土地歸還天后宮事宜。

王彩葉表示，天后宮所處土地屬縣有土地，是否為天后宮持續使用，屬於地方自治事項，由台東縣政府認定後即可，國產署完全尊重台東縣政府的決定。內政部宗教司也表示，相關土地雖非宗教司權責，但宗教司樂觀其成，未來廟方如果還有其他方面需要協助，宗教司絕對鼎力協助。

黃建賓國會辦公室表示，今天舉行協調會決議，原屬於台東天后宮的台東段101-210地號等4筆土地，由台東縣政府依國產署函釋本於權責認定後再依土地法報請行政院核定，屆時土地將回歸台東天后宮。

王志輝表示，台東天后宮自清光緒17年（1891年）建廟迄今，一直都是台東市民的重要信仰中心，之前廟埕及主要寺廟建築物土地在台東縣長饒慶鈴努力下，已歸還天后宮，但過去國軍借用興建建築物土地尚未歸還，使得天后宮整體規劃遲無法進行，感謝黃建賓多次召開會議居中協調，讓這個陳年舊案可以畫下完美的句點。

黃建賓表示，今天不僅解決台東天后宮寺廟土地產權不明的問題，同時廟方一直想要推動的整體規劃也能推動，希望不久的將來，台東民眾可以看見不同樣貌的天后宮，也祈請媽祖婆繼續守護後山這片土地上的民眾。

天后宮 黃建賓

延伸閱讀

【重磅快評】劉世芳要當羅賓漢？先讓地方富起來再說

台鐵公司為活化資產 舉辦北部土地投資開發座談會

Q2每股純益／統領0.32元 攻土地開發

全台最大「桃園航空城」徵收案...2地主提告內政部 法院判他們贏了

相關新聞

基隆南榮國小天橋今晚拆 童子瑋爭取以人為本嶄新道路

基隆市議會議長童子瑋向中央及市府爭取近3700萬元，增設仁愛區南榮路393巷到南新街人行道，其中南榮國小前天橋因影響步行...

腫瘤科權威深耕基層 綠不分區立委王正旭基隆設服務處

民進黨不分區立委王正旭今天在基隆市成立服務處，地點選在民主進步黨基隆市黨部合署服務，王正旭在基隆長庚服務40年，為血液腫...

花蓮義民祭活動21日起跑 結合市集盼提振觀光

花蓮縣府舉辦義民祭21日起登場，安排解厄祈福的放水燈儀式、吃糖粥（平安粥）等活動，客家事務處長潘乾鑑說，活動設有市集行銷...

影／「焚風」殺樹？台東海濱公園50棵樹瀕死

台東市知名景點海濱公園與國際地標，近日民眾發現數十棵生長超過20年的樹木不明原因樹葉乾枯凋萎、幾乎瀕臨死亡，懷疑遭人下毒...

美景連發！台東三仙台「鏡頭君」上工 曙光畫面網友以為是假的

網路爆紅的台東三仙台「鏡頭君」，上月受強颱凱米吹襲，導致電纜線路中斷造成斷訊，線上近千網友一片哀慟。經過東部海岸國家風景...

五堵捷運及基隆科技園區 徵收得12億擬市地重劃降負擔

「基隆捷運推動專案小組」第29次會議，昨天討論五堵、百福及七堵等捷運車站的基地配置等議題，基市府將盡速取得捷運用地及其周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。