台東天后宮土地所有權 立委黃建賓協調地歸原主

台東市天后宮是台東民眾重要信仰中心，廟方過去因土地借給政府，導致所有權出現歸屬問題，長年未解，經立委黃建賓多次居中協調下，今天國產署等單位同意土地歸還天后宮。

國民黨籍立法委員黃建賓服務處今天發布新聞稿表示，國會辦公室今天邀請國產署副署長王彩葉、台東縣副縣長王志輝、以及內政部和天后宮人員，討論土地歸還天后宮事宜。

王彩葉表示，天后宮所處土地屬縣有土地，是否為天后宮持續使用，屬於地方自治事項，由台東縣政府認定後即可，國產署完全尊重台東縣政府的決定。內政部宗教司也表示，相關土地雖非宗教司權責，但宗教司樂觀其成，未來廟方如果還有其他方面需要協助，宗教司絕對鼎力協助。

黃建賓國會辦公室表示，今天舉行協調會決議，原屬於台東天后宮的台東段101-210地號等4筆土地，由台東縣政府依國產署函釋本於權責認定後再依土地法報請行政院核定，屆時土地將回歸台東天后宮。

王志輝表示，台東天后宮自清光緒17年（1891年）建廟迄今，一直都是台東市民的重要信仰中心，之前廟埕及主要寺廟建築物土地在台東縣長饒慶鈴努力下，已歸還天后宮，但過去國軍借用興建建築物土地尚未歸還，使得天后宮整體規劃遲無法進行，感謝黃建賓多次召開會議居中協調，讓這個陳年舊案可以畫下完美的句點。

黃建賓表示，今天不僅解決台東天后宮寺廟土地產權不明的問題，同時廟方一直想要推動的整體規劃也能推動，希望不久的將來，台東民眾可以看見不同樣貌的天后宮，也祈請媽祖婆繼續守護後山這片土地上的民眾。