花蓮試辦送驗死亡鼬獾獎勵金 助狂犬病疫情研究

花蓮縣過去8個月驗出11例狂犬病鼬獾陽性，為加強監控，花蓮縣府今年試辦獎勵機制，鼓勵民眾將拾獲的死亡鼬獾個體提供給在地公所送驗，每隻獎勵新台幣500元，每次最多可送驗2隻。

花蓮縣動植物防疫所指出，國內從2013年起，狂犬病陽性案例超過95%都是鼬獾，花蓮從去年11月底至上月底，驗出狂犬病帶原的11例也都是鼬獾。

花蓮是國內東部狂犬病案例發生的北界線，為監控疫情北擴情形，花蓮縣動植物防疫所配合中央防疫，試辦送驗檢體獎勵金方案，鼓勵民眾撿拾死亡鼬獾送驗，提供研究狂犬病病毒株的演化、點位分布、基因排序等所需樣本。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮強調，獎勵機制並不是鼓勵民眾獵捕鼬獾，主要是針對路殺或無故死亡的鼬獾，民眾發現後可用手套將屍體裝袋，由公所協助寄送至農業部獸醫研究所作為研究樣本。

周黃得榮表示，送驗樣本經確認後，就可依程序撥付獎勵金，因試辦計畫經費有限，將試辦到年底或獎勵金用完為止。