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基隆南榮國小天橋今晚拆 童子瑋爭取以人為本嶄新道路
基隆市議會議長童子瑋向中央及市府爭取近3700萬元，增設仁愛區南榮路393巷到南新街人行道，其中南榮國小前天橋因影響步行空間，今晚拆除。童子瑋表示，南榮路人行環境改善計畫共分3階段，工程完工後，除了居住環境明顯改善外，也會有一條以人為本的嶄新道路。
南榮路周邊人行環境改善工程」共分3階段，範圍從自愛三路口起到八堵隧道止，全長1870公尺，整體工程包含電桿地下化、改善排水與照明設施、路口停等空間加大、增設庇護島、道路銑鋪等。
第1階段施工重點就是要拆除南榮國小前天橋，早期天橋是要保障學童與行人安全，時至今日，天橋的基座嚴重影響步行空間，也容易成為人車通行視線死角，因此規畫拆除。
附近居民回憶，有旋轉階梯的南榮國小天橋有30多年歷史，許多學生喜歡在天橋上嬉鬧，有人喜歡在橋上看街景，橋下更是避雨的好地方。
曾有民眾抱怨，走在南榮路上，都是行人讓機車，娃娃車讓大貨車。童子瑋表示，早期南榮路是往返台北基隆的重要道路，道路設計是以車為主，自己從擔任議員時期開始，就與當地育仁里里長藍正信爭取改善南榮路人行道，就是希望讓人行空間明顯不足的南榮路，變成民眾平安回家的道路，讓行人感受到的是舒適與愉悅。
童子瑋說，今天晚上10時許開始拆除天橋，南榮路周邊將實施交通管制，也請附近住戶與用路人配合警方引導。相信完工後的南榮路，會有更舒適的行人空間，自己堅信，打造一座移居的步行城市要把眼光放遠，而這場城市美學的微整形就從南榮路展開。
第1階段完工後，第2階段會往八堵的方向施作，最後階段是往市中心，第2階段內政部已經核定計畫，未來南榮路的人行空間建設完畢後，居民就可以有安全回家的道路。
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