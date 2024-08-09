腫瘤科權威深耕基層 綠不分區立委王正旭基隆設服務處

民進黨不分區立委王正旭今天在基隆市成立服務處，地點選在民主進步黨基隆市黨部合署服務，王正旭在基隆長庚服務40年，為血液腫瘤科顧問，長期在癌症關懷照護領域發聲倡議，希望能實踐「健康台灣」願景，也深耕基層，掛牌服務。

王正旭在嘉義縣大林鎮出生成長，讀高中時祖母因罹癌病逝，讓他立志行醫，醫學院畢業後成為內科醫師，接著參加中央研究院培訓計畫，接受從美國延攬來台的當代頂尖血液腫瘤科醫師培訓，成為國內第二批腫瘤內科醫師。

王正旭服務處由基隆市黨部主任委員林明智擔任主任，設在義一路59號5樓，總統府資政童永、前立委蔡適應、中央黨部組織部副主任吳忠晏，國策顧問張旻斌等都參加揭牌儀式。

王正旭表示，過去他在基隆長庚服務將近40年，今年就任不分區立委後，有許多他過去的朋友期盼他能在基隆，延續前市長林右昌、前立委蔡適應的服務。他會溝通中央與地方政府，並且透過基隆市議會的議員一起做好基層的服務。

林明智說，過去基隆市政府爭取中央的建設透過蔡適應，未來基隆市各個行政區要爭取中央建設，也會透過王正旭向中央爭取。

蔡適應表示，王正旭是癌症治療方面的權威，民進黨的服務一直都在，成立基隆服務處的目的，就是要有一個明確地方，讓大家能找到立委來服務，並且與基隆市議會黨團合作，讓市民知道我們深耕基層的服務。