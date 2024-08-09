花蓮義民祭活動21日起跑 結合市集盼提振觀光

花蓮縣府舉辦義民祭21日起登場，安排解厄祈福的放水燈儀式、吃糖粥（平安粥）等活動，客家事務處長潘乾鑑說，活動設有市集行銷客家美食，希望吸引人潮，振興花蓮觀光。

花蓮縣府今天為義民祭活動宣傳，3天活動包含21日下午5時在吉安鄉七腳川溪舉行放水燈，施放魚飼料製成的水燈，減少環境負擔；23日分別在花蓮義民堂、鳳林長橋義民亭跟富里竹田義民亭舉辦祭祀祈福；24日義民祭活動在日出大道展開。

潘乾鑑說，往年義民祭活動都在吉安鄉南埔公園舉行，今年遇到公園整修，將活動場地移到日出香榭大道，現場會展示用米製成的創意神豬、吃糖粥、挑擔祈福、客家八音及義民文化創意表演。

潘乾鑑說，花蓮客家人口約11萬人，占全縣人口數1/3，為推廣客語，這次活動司儀、主持人都由學生擔任，展示客語班訓練成果，也結合學校、社團等，透過專題演講、文字展示等介紹客家文化。

0403強震後為了促進花蓮經濟產業，潘乾鑑說，義民祭活動現場將有20個攤位促銷在地客家美食，希望能增加民眾消費意願，認識客家文化。

花蓮縣府客家事務處指出，明清時期台灣地區一群客家鄉親為保鄉衛土而犧牲者，受敕封為「義民」，被尊稱為義民爺，成為客家重要信仰，每年透過舉辦義民祭讓後代客家子民感念義民爺的忠義精神。