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影／「焚風」殺樹？台東海濱公園50棵樹瀕死

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市知名景點海濱公園與國際地標，近日民眾發現數十棵生長超過20年的樹木不明原因樹葉乾枯凋萎、幾乎瀕臨死亡，懷疑遭人下毒手。記者尤聰光／攝影
台東市知名景點海濱公園與國際地標，近日民眾發現數十棵生長超過20年的樹木不明原因樹葉乾枯凋萎、幾乎瀕臨死亡，懷疑遭人下毒手。記者尤聰光／攝影

台東市知名景點海濱公園與國際地標，近日民眾發現數十棵生長超過20年的樹木不明原因樹葉乾枯凋萎、幾乎瀕臨死亡，懷疑遭人下毒手。市公所路燈公園管理所今天前往現勘，排除遭毒殺，認為焚風所致，將立即搶救樹木。

路燈公園管理所長葛時君表示，勘查乾枯凋萎的樹種，樹幹及樹根並沒有被人為鑽孔及挖砍的情況，樹幹樹根都含有水分，只有樹葉乾枯凋萎，請專家現勘，和上月凱米颱風台東吹多天焚風有關，統計約50棵受損較為嚴重。

海濱公園與國際地標道路兩側原本是一片綠意盎然的景象，近來變了樣，不少樹木出現樹葉乾枯凋萎、幾乎瀕臨死亡，讓附近居民及晨運民眾驚訝不已，懷疑這些樹木遭人下毒手，擔心未來沒地方乘涼，趕緊通報市公所。

「乾枯凋萎的速度不到14天。」住在附近的邱姓婦人說，能夠讓樹木這麼快枯萎，應該是被下毒，廟前3棵大樹2個周前還綠油油，現在都乾枯快死了。何姓晨運民眾說「步道都是落葉，我還以為秋天提前到了，滿扯的」。

一名植樹專家指出，乾枯凋萎的樹木都為不耐熱及風吹的樹種，公園內其他像雀榕、瓊崖海棠及大葉欖仁都沒有出現類似情形，看到樹梢葉子乾枯狀況，不排除就是被焚風給燒傷，加上颱風過後都沒下大雨，導致葉子快速凋零。

葛時君表示，目前先將乾枯凋萎的樹木進行修剪整理，並安排廠商進行澆水給與養分重獲生機，待長出新芽後再進行下一階段的維護。

乾枯樹木的樹幹有疑似被人為割砍，市公所計算高度及周遭草皮高度，認定是背負式割草機的刀具所割砍。記者尤聰光／攝影
乾枯樹木的樹幹有疑似被人為割砍，市公所計算高度及周遭草皮高度，認定是背負式割草機的刀具所割砍。記者尤聰光／攝影
國際地標道路旁的黑板樹原本是一片綠意盎然，近來變了樣幾乎全數乾枯。記者尤聰光／攝影
國際地標道路旁的黑板樹原本是一片綠意盎然，近來變了樣幾乎全數乾枯。記者尤聰光／攝影
樹木葉子嚴重乾枯，市公所路燈公園管理所今天派員現勘，排除遭毒殺，而是焚風所致。記者尤聰光／攝影
樹木葉子嚴重乾枯，市公所路燈公園管理所今天派員現勘，排除遭毒殺，而是焚風所致。記者尤聰光／攝影

下毒 凱米颱風 台東

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