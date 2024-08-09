美景連發！台東三仙台「鏡頭君」上工 曙光畫面網友以為是假的
網路爆紅的台東三仙台「鏡頭君」，上月受強颱凱米吹襲，導致電纜線路中斷造成斷訊，線上近千網友一片哀慟。經過東部海岸國家風景管理處委由廠商檢測修復，日前恢復上工。網友紛紛上線欣賞海景第一排美景，今晨曙光更讓網友驚呆，留言「這畫面不是假的吧！」
東管處表示，這幾天台東天氣特別好，三仙台即時影像都全程記錄下完整的曙光，很多網友不是起個大早，就是通霄守在鏡頭前迎曙光，大家都這麼支持鏡頭君，因此，上月凱米颱風過後，立即檢測電路，確認沒有問題後重新恢復啟用，網友也陸續上線看美景。
三仙台是全台跨年迎曙光活動重要的景點，但和太麻里鄉曙光園區一樣，自2000年舉辦千喜年迎曙光後，就未再出現曙光，讓許多民眾失望。因此，不少網友透過三仙台即時影像鏡頭迎曙光，颱風天觀浪，成為家喻戶曉的「鏡頭君」。今晨網友更沒有失望，看到完美的曙光。
「除了天災GG，鏡頭君都不會讓人失望！」鄭姓網友說，今天清晨三仙台天氣特別好，就期待曙光出現，果然鏡頭君完整記錄，她也一直看下去，睡回籠覺差一點上班遲到。另網友留言「畫面太美了，美的感覺像是假的」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言