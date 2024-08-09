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美景連發！台東三仙台「鏡頭君」上工 曙光畫面網友以為是假的

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東三仙台「鏡頭君」日前恢復上工，今晨完整記錄絕美曙光，讓網友驚呆，留言「這畫面不是假的吧！」。圖／翻攝自東管處三仙台即時影像
台東三仙台「鏡頭君」日前恢復上工，今晨完整記錄絕美曙光，讓網友驚呆，留言「這畫面不是假的吧！」。圖／翻攝自東管處三仙台即時影像

網路爆紅的台東三仙台「鏡頭君」，上月受強颱凱米吹襲，導致電纜線路中斷造成斷訊，線上近千網友一片哀慟。經過東部海岸國家風景管理處委由廠商檢測修復，日前恢復上工。網友紛紛上線欣賞海景第一排美景，今晨曙光更讓網友驚呆，留言「這畫面不是假的吧！」

東管處表示，這幾天台東天氣特別好，三仙台即時影像都全程記錄下完整的曙光，很多網友不是起個大早，就是通霄守在鏡頭前迎曙光，大家都這麼支持鏡頭君，因此，上月凱米颱風過後，立即檢測電路，確認沒有問題後重新恢復啟用，網友也陸續上線看美景。

三仙台是全台跨年迎曙光活動重要的景點，但和太麻里鄉曙光園區一樣，自2000年舉辦千喜年迎曙光後，就未再出現曙光，讓許多民眾失望。因此，不少網友透過三仙台即時影像鏡頭迎曙光，颱風天觀浪，成為家喻戶曉的「鏡頭君」。今晨網友更沒有失望，看到完美的曙光。

「除了天災GG，鏡頭君都不會讓人失望！」鄭姓網友說，今天清晨三仙台天氣特別好，就期待曙光出現，果然鏡頭君完整記錄，她也一直看下去，睡回籠覺差一點上班遲到。另網友留言「畫面太美了，美的感覺像是假的」。

台東三仙台「鏡頭君」日前恢復上工，今晨完整記錄絕美曙光，讓網友驚呆，留言「這畫面不是假的吧！」。圖／翻攝自東管處三仙台即時影像
台東三仙台「鏡頭君」日前恢復上工，今晨完整記錄絕美曙光，讓網友驚呆，留言「這畫面不是假的吧！」。圖／翻攝自東管處三仙台即時影像
台東三仙台「鏡頭君」日前恢復上工，今晨完整記錄絕美曙光，讓網友驚呆，留言「這畫面不是假的吧！」。圖／翻攝自東管處三仙台即時影像
台東三仙台「鏡頭君」日前恢復上工，今晨完整記錄絕美曙光，讓網友驚呆，留言「這畫面不是假的吧！」。圖／翻攝自東管處三仙台即時影像

三仙台 迎曙光

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