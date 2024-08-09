五堵捷運及基隆科技園區 徵收得12億擬市地重劃降負擔

「基隆捷運推動專案小組」第29次會議，昨天討論五堵、百福及七堵等捷運車站的基地配置等議題，基市府將盡速取得捷運用地及其周邊土地，加速捷運建設開發。因以協議價購或土地徵收取得捷運路廊及綠地用地，初估增加12億元土地取得成本，將採市地重劃整體開發方式，以降低市府負擔成本。

市府祕書長方定安表示，如果單以一般協議價購或土地徵收的方式取得捷運路廊及綠地用地，初估市府就得增加12億多元的土地取得成本，考量該區域多為單一倉儲業者所持有之土地，產權單一，市府將與私地主溝通配合捷運工程與土地取得方式。

方定安說，在市府產業政策導引下，會先進行產業轉型，並請地主先行提供土地做為相關工程所需用地，該用地的負擔保留做為未來參與地區開發，平衡地主負擔公共利益與共享捷運開發權益。

方定安表示，在都市計畫的指引下，以市地重劃方式由土地所有權人負擔公共設施用地，可降低市府取得土地成本的財務重擔，並加速基隆科技園區各項基礎建設帶動產業轉型。

市地重劃是指將一定範圍內的土地重新劃分，分配道路和公共設施的位置，土地面積雖減少，但價值會提升，重劃後更有利於建築和發展。

謝國樑指出，捷運行經五堵倉儲區，帶動五堵地區產業轉型引進就業的機會，將以基隆科技園區的發展定位，納入整體都市設計概念與車站周邊TOD規畫原則。以市地重劃整體開發方式，取得捷運路線場站以及聯外道路與公園綠地等市區的公共設施用地，好處是可讓捷運建設與帶動周邊市區發展的基礎建設，齊頭並進。

此外，市府將盤點捷運沿線的潛力都市更新土地與應配合的公共設施用地，並研議以多元創新用地取得方式的可行性，提高民眾配合政府公共建設的意願。

目前基隆捷運進度，正由基隆市政府會同新北市政府進行基本設計作業，捷運路線已逐步定案，市府將依據五堵南北向的捷運路廊，作為基隆科技園區之縱向串連五堵捷運站的主要聯外道路，並橫向配置相關區內道路，完善整體交通網絡。