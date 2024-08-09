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凱米風災復建要2億元 宜縣爭取中央支援

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰王燕華／連線報導
宜蘭大同鄉碼崙溪上游二號壩主壩在凱米颱風中遭沖毀，壩體完全被淘空。記者陳敬丰／攝影
宜蘭大同鄉碼崙溪上游二號壩主壩在凱米颱風中遭沖毀，壩體完全被淘空。記者陳敬丰／攝影

凱米颱風上月挾豪雨襲台，宜蘭員山鄉七賢村低窪地區一片汪洋，頭城、大同及南澳等鄉鎮也傳災情。縣府前天行文中央爭取3.7億元在員山鄉興建抽水站，行政院公共工程委員會副主委陳為祥昨勘災，縣府再爭取2.09億元共11項復建工程，陳為祥說，審議後若確有必要，一定幫忙爭取。

七賢村因溪洲農田排水無法發揮功能，遇颱風大雨容易淹水，上月因颱風來襲淹水逾1.5公尺，10幾戶住家被水圍困。

陳為祥昨到宜蘭勘災，副縣長林茂盛說，前天已行文水利署爭取3.7億元，預計在七賢村興建抽水站、改建橋梁、加高道路和護岸、設逆水閥，可望獲補助；凱米另造成11件災損，其中5件損失金額超過1000萬元，分布頭城鎮、大同鄉、南澳鄉，以大同及南澳兩原鄉災情最嚴重，復建約需2億943萬，需要中央支持。

陳為祥表示，工程會審議改善計畫若確有必要一定幫忙爭取，也到大同鄉碼崙溪關心被沖毀的上游二號壩。

縣府水利資源處報告，碼崙溪因豪雨溪水暴漲，95公尺長的二號壩主壩體全被淘空，副壩沖毀大半，長約100公尺護岸受損，部分土砂被沖刷到下游導致阻塞，整體災損2620萬9000元。

陳為祥表示，第一階段重新規畫副壩，先解決土砂淤積問題，至於碼崙溪整體整治需要長期規畫；縣府表示，還在設計討論如何復原，1個月內送工程預算到工程會，審定後細部設計，才能確定工期。

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凱米颱風 南澳 太魯閣國家公園

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