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爆綑綁長者致傷！遭家屬控不當照顧 基隆市立醫院護理之家道歉了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
有民眾在爆料公社投訴，家中長輩入住基隆市立醫院附設護理之家，但家屬訪視時發現長輩晚上被綑綁受傷。圖／取自爆料公社
有民眾在爆料公社投訴，家中長輩入住基隆市立醫院附設護理之家，但家屬訪視時發現長輩晚上被綑綁受傷。圖／取自爆料公社

有民眾在爆料公社投訴，家中長輩入住基隆市立醫院附設護理之家，但家屬訪視時發現長輩晚上被綑綁受傷，院內不僅沒有通知受傷，接獲家屬反映不要綑綁，得到冰冷的回覆是：「在我們這邊就是要守我們的規矩」，疑遭不當對待。院方回應，對未先讓家屬簽同意書有疏失已道歉，但表明很盡心照顧。衛生局已派人前往稽查釐清。

民眾在臉書爆料公社投訴，家中長輩7月23日入住基隆市立醫院附設護理之家，直至8月6日才離開。家屬7月27日到護理之家訪視，發現長輩晚上被綑綁受傷，院內不僅沒有通知受傷，隨後向內部人員反映不要綑綁，得到冰冷的回覆是：在我們這邊就是要守我們的規矩。他們不理解難道綑綁不需要先跟家屬溝通嗎？

家屬說，一問之下院方說有讓家屬簽綑綁同意書，家屬請院方找出來看是家中誰簽的名，但院方找不到才改口說，有口頭告知，卻又沒辦法提出監視器畫面。

家屬指出，長輩原本在家中是有能力自己如廁的，但院方卻替他穿上尿布這點，某天家屬探視時，發現他的褲子有稍微浸濕，請護理師協助，護理師卻說「現在沒有人」，但1個小時都沒有人處理。將長輩帶回家，卻發現他大件尿布裡面竟然包了4件的小尿布，令家屬震驚不已。

市立醫院向家屬表達歉意，院方指出，因照顧需求綑綁也是為住民好，對未先讓家屬簽同意書有疏失，已道歉，家屬都有來探視，以為他們默許，但表明很盡心照顧。另因長輩在回家前使用大便塞劑，擔心滲漏才使用多片尿布，事先未與家屬溝通好才有誤會，會進行檢討。

基隆市衛生局指出，已派人前往市立醫院護理之家稽查，了解有無遭受不當照顧情事，會調閱照顧紀錄釐清。

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