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參加杏輝宜蘭馬拉松大啖在地美食 櫻桃鴨端上桌還有貓耳、糕渣

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
杏輝宜蘭馬拉松賽事的補給品有櫻桃鴨、糕渣、貓耳朵、一串心、米粉羹等小吃美食。記者戴永華／攝影
杏輝宜蘭馬拉松賽事的補給品有櫻桃鴨、糕渣、貓耳朵、一串心、米粉羹等小吃美食。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團舉辦「杏輝宜蘭馬拉松」邁入第三屆，主辦單位今宣布活動報名時間延長至9月10日，今年比賽除了休閒組、挑戰組、半馬組與全馬組，新增國高中生報名11公里報名優惠；補給則有櫻桃鴨、糕渣、貓耳朵、一串心、米粉羹等小吃，豐富的完賽禮持續募集增加中。

縣長林姿妙表示，宜蘭人熱情好客，歡迎大家到宜蘭跑馬，徜徉山水間與品嘗在地美食，尤其宜蘭很多小吃都很有名，凸顯宜蘭人個性，例如糕渣的外冷內熱，另有魚丸、膽肝、糕渣、一串心、米粉羹、貓耳朵（水晶餃）都很有特色，而宜蘭培育優質的櫻桃鴨，這次也會用來招待跑者。

賽事11月16日舉行，主題是「從心開始，跑出健康、跑出快樂」，比賽休閒組5公里、挑戰組11公里、半馬組21公里與全馬組42公里組別，為了讓國高中職生在求學過程留下難忘回憶，鼓勵他們報名11公里，優惠報名費只要400元，且不必負擔寄送參賽用品100元郵資費。

今年也有團報好禮，每團至少20人上人，活動報名截止後，最多團報人數的前15隊可獲每團20盒的限量嚴選米禮盒。

各組從宜蘭運動公園出發，全馬跑經冬山鄉梅花湖，半馬會經過蘭陽溪雙園自行車道，風光秀麗怡人。這次與知名運動品牌美津濃合作推出專屬賽衣，只要報名就能獲得超值參賽禮及完賽禮，前1000位報名早鳥跑友可獲知名店家奕順軒的YQ餅。

杏輝醫藥總經理白友烺今與縣府簽訂杏輝宜蘭馬拉松活動5年合作備忘錄，允諾贊助各場活動報名、完賽補給品及獎品相關物資約300萬，每年提供活動周邊費用100萬，贊助總金額達2000萬以上。活動報名https://lohasnet.tw/SinpharMarathon2024/#activity

櫻桃鴨是杏輝宜蘭馬拉松的賽事補給品，讓人食指大動。記者戴永華／攝影
櫻桃鴨是杏輝宜蘭馬拉松的賽事補給品，讓人食指大動。記者戴永華／攝影
在地特色美食「一串心」。記者戴永華／攝影
在地特色美食「一串心」。記者戴永華／攝影
杏輝宜蘭馬拉松賽事訂於11月16日舉行，報名至9月10日截止。記者戴永華／攝影
杏輝宜蘭馬拉松賽事訂於11月16日舉行，報名至9月10日截止。記者戴永華／攝影
在地特色美食糕渣、一串心與膽肝。記者戴永華／攝影
在地特色美食糕渣、一串心與膽肝。記者戴永華／攝影
在地特色美食「糕渣」是補給品之一。記者戴永華／攝影
在地特色美食「糕渣」是補給品之一。記者戴永華／攝影
杏輝宜蘭馬拉松賽事訂於11月16日舉行，報名至9月10日截止。記者戴永華／攝影
杏輝宜蘭馬拉松賽事訂於11月16日舉行，報名至9月10日截止。記者戴永華／攝影

宜蘭 林姿妙 馬拉松

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