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宜蘭蘭智烘焙坊營業額減少4成 盼中秋禮盒逆轉銷售

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘭智烘焙坊推出中秋禮盒，目前訂單較往年少3成，盼各界發揮愛心讓歡喜兒有個好過的中秋。圖／蘭智基金會提供
蘭智烘焙坊推出中秋禮盒，目前訂單較往年少3成，盼各界發揮愛心讓歡喜兒有個好過的中秋。圖／蘭智基金會提供

蘭智社福基金會開辦的蘭智烘焙坊販售歡喜兒製作的麵包、糕餅，疫情期間原物料上漲收入減少，今年更是雪上加霜，受到地震、風災影響，營業額比去年上半年還要少40%；蘭智寄望於每年中秋節推出的中秋禮盒，不過目前訂單也只有往年的3成左右，盼後續銷售逆轉頹勢。

蘭智烘焙坊成立10多年，由身心障礙學員製作麵包、蛋糕與糕餅類，實體店面位於羅東鎮，疫情後暫停開放；除了實體店面販售，營業額以母親節蛋糕、中秋月餅等企業訂單為主，去年營業額約125萬元。

蘭智基金會指出，烘焙坊前幾年受疫情影響收入減少，加上原物料上漲20%以上，險些付不出薪水，靠著中秋月餅等訂單拉尾盤，總算能打平收支；然而今年受到地震、風災等影響，各界捐款大多流向受災地區，烘焙坊受到影響，1到6月營業額較去年減少50萬元，約40%。

烘焙坊原本寄望每年都帶來大筆訂單的中秋禮盒，然而6月底開放訂購後，僅慈濟基金會、葡萄王生計、信實公益協會等單位下訂，整體銷售量僅有往年的30%；目前蘭智也有徵詢過去下訂的企業意願，大多還在評估中，若最後訂單仍不如預期，可能就要第一次由基金會支援烘焙坊支付歡喜兒薪水了。

蘭智執行長朱瑀瑄表示，烘焙坊一直堅持不惜成本實在用料，也會推出各具特色的月餅，如金棗酥禮盒就是選用宜蘭在地食材金棗，或是面向全素食主義者的全速日式月餅禮盒等等，盼社會各界發揮愛心，送禮之餘順手作公益，讓歡喜兒快樂過中秋。

蘭智今年也和「羊毛出在羊山上工作室」合作，首度推出羊毛氈蛋黃酥皂禮盒，由台灣設計師設計、尼泊爾婦女製作，以產自尼泊爾的手工羊毛氈皂，製作成類似蛋黃酥的形狀，既可以直接沾水洗手，也能當香氛擺飾。

蘭智烘焙坊成立10餘年，近年受疫情影響收入減少，今年更遭遇地震、風災等，營業額較去年同期減少40%。圖／蘭智基金會提供
蘭智烘焙坊成立10餘年，近年受疫情影響收入減少，今年更遭遇地震、風災等，營業額較去年同期減少40%。圖／蘭智基金會提供

中秋節 月餅 烘焙 蛋黃酥

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