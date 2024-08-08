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基市府稱東岸商場假處分駁回 NET發聲明：轉移罷免案焦點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
NET今天聲明指出，市府一再對外放話，歪曲司法裁判，為轉移近日市長謝國樑罷免案通過在即焦點。記者游明煌／攝影
NET今天聲明指出，市府一再對外放話，歪曲司法裁判，為轉移近日市長謝國樑罷免案通過在即焦點。記者游明煌／攝影

基隆市東岸商場重新招商案引發爭議，市府今天表示，繼6月大日訴請市府給付增建2至4樓費用5000萬元敗訴後，NET在2月向法院聲請假處分也已裁定駁回，這是市府第2勝。NET今天聲明指出，市府一再對外放話，歪曲司法裁判，為轉移近日市長謝國樑罷免案通過在即焦點。

市府今天指出，針對假處分案，法院認為NET不僅沒有提出其他證據證明有假處分的急迫性，即使遭受權益損害，也可在訴訟確定後請求賠償，應無「不可彌補之重大損害」可言，因此駁回NET提出的假處分聲請；NET不得向市府主張東岸商場之權利，且市府已經委託給微風經營，就不可能再移除在招商範圍之外。

NET律師陳義文指出，基隆市政府身為行政機關，非僅未依法行政，反一再服膺於市長謝國樑市長的違法指示，今天更再度以主富公司前聲請假處分經駁回之裁定大作文章。

他批市府無視該案事實上是因基隆市政府今年2月強行進入東岸商場，粗暴製造商場經營權實質易主現狀，使得法院認為主富公司已難以藉由聲請假處分相關保全程序，礙於現實方駁回主富聲請假處分。

陳義文說，市府一再對外放話，歪曲司法裁判、藉詞捍衛市民財產等政治口號，掩蓋違法事實，或為轉移近日謝國樑市長罷免案的不實搖言。

主富公司籲基隆市政府應專心回歸市政、停止混淆視聽，用心維護基隆市多年累積之光榮成果，才是再次贏得民心之正道。

NET強調，主富公司與基隆市政府間東岸商場經營權、租約及2到4樓由主富公司增建的所有權爭議，訴訟都持續進行中，基隆市政府不斷傳播錯誤資訊，恣意歪曲解讀他案司法裁判，以大日公司訴請基隆市政府、與主富公司無關之一審敗訴判決混淆視聽，為掩飾謝國樑涉強盜案轉為偵字案被告的結果。

NET 基隆 罷免 謝國樑

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