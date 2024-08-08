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花蓮蛋黃區將開辦更生職訓中心 助更生人回歸職場
台灣更生保護會向國有財產署承租花蓮市中心土地，興建「更生技職訓中心」，完工後將委託花蓮主愛之家經營管理，經過職訓後開設按摩會館，協助更生人回歸職場，邁向更新的人生。法務部長鄭銘謙今天特別出席動土典禮，希望結合政府及民間力量，提供更生人技職訓練，協助他們早日回歸社會。
財團法人台灣更生保護會委託花蓮主愛之家，開辧更生技職訓練中心，地點位於花蓮市復興街近500坪土地，今天舉行動土典禮。
主愛之家副執行長鮑永勝表示，穩定的工作與收入是更生人回歸社會的重要因素之一，主愛之家這些年來開辦洗車場、木工廠、人力派遣工程行、搬家清運等，還有即將開辧的更生技職訓練中心。第一階段50坪與訓練更生人就業起家的養生會館合作，以複合式經營模式提供更多就業機會給更生人，剩下400多坪空間會綠化，未來可舉辦市集等活動。
這處「更生技職訓中心」，基礎建物建設發包費用600多萬元、預估後期裝修及生財設備需上千萬元，目前已募得500萬元，期盼社會愛心持續挹注，讓工程順利進行。未來完工後，還將與訓練更生人起家的養生會館合作，引進設備及技術，開辦按摩會館，以複合式經營，提供多元就業機會給更生人。
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