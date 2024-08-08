凱米颱風致災 宜蘭爭取3.7億改善七賢淹水與2億偏鄉復建可望獲補助
凱米颱風侵襲宜蘭部分地區傳出災情，員山鄉七賢村低窪地區淹水汪洋，縣府昨天提報3.7億元，爭取興建抽水站等建設，可望獲補助；今天行政院工程會副主委陳為祥與相關部會了解凱米災情，縣府另爭取2.09億元共11項復建工程，重點放在兩個山地鄉。
員山鄉七賢村一遇颱風大雨，極易淹水，凱米颱風7月25日凌晨登陸，前一天傍晚起七賢村淹水逾1.5公尺，放眼望去一片汪洋，十幾戶住家出不去；類似狀況在2022年10月縣長投票選舉選舉也曾發生過，成為政治人作秀的選舉話題。
淹水原因是溪洲農田排水無法發揮功能，凱米前24日上午10點起，水利署第一河川分署與縣政府未雨綢繆共6台抽水機，全力抽水，員山鄉長張宜樺也奔走爭取抽水機，才使得淹水延後發生；傍晚5點多，溪洲排水與蘭陽溪的自動防水閘門關閉，阻隔溪水倒灌，加上抽水機連夜抽，隔天淹水漸褪。
行政院公共工程委員會主委陳金德災後勘查，請縣府提報改善計畫，縣府昨天去公文向水利署爭取3.7億元，預計興建抽水站、橋梁改建、道路加高、設逆水閥、加高護岸，今天行政院各部會來勘災時，縣府也口頭說明此案可望獲補助。
另外，縣府副縣長林茂盛今說明凱米公共工程災損共11件，其中5件是災損金額1000萬元的重災。分布頭城鎮、大同鄉、南澳鄉， 以大同鄉及南澳鄉兩個原鄉災情最嚴重。
林茂盛說，縣府今年災害準備金預算2億8534萬餘元，目前還剩1億7502萬餘元，凱米颱風災損復建約需2億943萬，需要中央支持。
陳為祥表示，工程會審議災後復建改善計畫若確有必要，一定會幫忙爭取，縣府在災後復建申報期程若有困難，可敘明具體理由展延申請到10月2日，目前先施作緊急搶修，長期來看不要只針對表象來處理，他建議針對河川整治，依過去經驗加上氣候變遷，運用新思維來處理，同時加強災害示警系統，讓大家可即時緊急避難。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言