凱米颱風致災 宜蘭爭取3.7億改善七賢淹水與2億偏鄉復建可望獲補助

凱米颱風侵襲宜蘭部分地區傳出災情，員山鄉七賢村低窪地區淹水汪洋，縣府昨天提報3.7億元，爭取興建抽水站等建設，可望獲補助；今天行政院工程會副主委陳為祥與相關部會了解凱米災情，縣府另爭取2.09億元共11項復建工程，重點放在兩個山地鄉。

員山鄉七賢村一遇颱風大雨，極易淹水，凱米颱風7月25日凌晨登陸，前一天傍晚起七賢村淹水逾1.5公尺，放眼望去一片汪洋，十幾戶住家出不去；類似狀況在2022年10月縣長投票選舉選舉也曾發生過，成為政治人作秀的選舉話題。

淹水原因是溪洲農田排水無法發揮功能，凱米前24日上午10點起，水利署第一河川分署與縣政府未雨綢繆共6台抽水機，全力抽水，員山鄉長張宜樺也奔走爭取抽水機，才使得淹水延後發生；傍晚5點多，溪洲排水與蘭陽溪的自動防水閘門關閉，阻隔溪水倒灌，加上抽水機連夜抽，隔天淹水漸褪。

行政院公共工程委員會主委陳金德災後勘查，請縣府提報改善計畫，縣府昨天去公文向水利署爭取3.7億元，預計興建抽水站、橋梁改建、道路加高、設逆水閥、加高護岸，今天行政院各部會來勘災時，縣府也口頭說明此案可望獲補助。

另外，縣府副縣長林茂盛今說明凱米公共工程災損共11件，其中5件是災損金額1000萬元的重災。分布頭城鎮、大同鄉、南澳鄉， 以大同鄉及南澳鄉兩個原鄉災情最嚴重。

林茂盛說，縣府今年災害準備金預算2億8534萬餘元，目前還剩1億7502萬餘元，凱米颱風災損復建約需2億943萬，需要中央支持。