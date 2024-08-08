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強震後努力重生 太魯閣國家公園形象短片記錄修復之路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園志工採集原生植物種子，用來復育園區內受傷的崩塌地及公路邊坡。圖／太管處提供
太魯閣國家公園志工採集原生植物種子，用來復育園區內受傷的崩塌地及公路邊坡。圖／太管處提供

太魯閣國家公園因0403地震嚴重受創，還在努力重建中，預計年底前部分景點步道局部開放。太魯閣國家公園管理處邀集志工採集台灣原生植物種子，製成種子球拋撒於崩塌地、中橫公路邊坡上，請來MIT台灣誌導演麥覺明記錄過程，推出「播撒希望種子：太魯閣的修復之路」短片，邀請民眾為太魯閣加油。

「這裡的土地受傷了」這支近2分鐘的短片以大地震為太魯閣刻下傷痕開頭，導演麥覺明拍下志工們攜手採集台灣原生種植物種子，包裹泥土揉成種子球，一同拋向崩塌地，為大地修補裸露傷口，也記錄空勤直升機協助園區內的大同大禮部落吊掛挖土機，幫助太魯閣族人復建家園的過程。

太管處長劉守禮說，地震發生造成園區重創，從初期救難、搶災、勘災，目前已逐步進入復建和復育工作，包括設施修復、提升景點步道安全性，復育地景及生態等，都持續向前推進。

劉守禮說，這段期間一群熱心志工採集種子製成種子球，拋撒在崩塌地以復育原生植被，也提供長葉苧麻、駁骨丹、山黃麻、蟲屎、構樹、杜虹、密花苧麻、車桑子種子近7000公克，估計約數千萬顆，提供公路單位在中橫公路沿線施作邊坡保護工程時，可以噴撒，未來這些台灣原生植物種子發芽、長大，就能夠保護邊坡。

劉守禮表示，這次請來MIT臺灣誌的導演麥覺明製作短片，邀請民眾為太魯閣加油，也傳達出對於震後復建與復育工作，太管處始終懷抱著信心與希望，目前影片已上傳太管處臉書粉絲頁及官網，至於園區重建工作，預計年底前部分景點步道可望局部開放，太管會以兼顧景觀生態為前提，讓太魯閣的遊憩安全再升級。

太魯閣國家公園志工採集原生植物種子，提供公路單位噴撒在公路邊坡。圖／太管處提供
太魯閣國家公園志工採集原生植物種子，提供公路單位噴撒在公路邊坡。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處邀請導演麥覺明（中）用影像記錄園區努力復建、復育的過程，推出形象短片。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處邀請導演麥覺明（中）用影像記錄園區努力復建、復育的過程，推出形象短片。圖／太管處提供

中橫公路 地震 太魯閣國家公園 復育

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