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宜蘭大同鄉碼崙溪二號壩遭沖毀 工程會允諾重新規畫

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭大同鄉碼崙溪上游二號壩主壩在凱米颱風中遭到沖毀，壩體完全被淘空。記者陳敬丰／攝影
宜蘭大同鄉碼崙溪上游二號壩主壩在凱米颱風中遭到沖毀，壩體完全被淘空。記者陳敬丰／攝影

行政院公共工程委員會副主委陳為祥今天到宜蘭視察凱米颱風災後損害，特別到大同鄉碼崙溪，關心被沖毀的上游二號壩，主壩壩體完全被暴漲的溪水淘空，副壩也損壞，損失約2620萬元；陳為祥承諾，第一階段重新規畫副壩，先解決目前土砂淤積問題。

縣府指出，碼崙溪上游的二號壩主壩前身是舊碼崙橋，當地樂水部落越過碼崙溪都要行經該橋，由於頻頻遭到沖毀，約20年前政府廢棄舊橋，在下游靠近蘭陽溪口重建新橋，即目前的碼崙橋；舊橋改建為防砂壩，2017年完工，新設副壩、護岸等設施，組成上游防砂設施。

水利資源處報告，今年7月24日凱米颱風來襲時，碼崙溪水暴漲，上游土石崩塌，導致長95公尺的二號壩主壩體完全被淘空，副壩被沖毀大半，長約100公尺的的護岸受損，部分土砂被沖刷到下游導致阻塞，整體災害損失約為2620萬9000元。

水資處表示，目前初步評估的災後復健包含重建主壩、修復副壩與護岸，設置10噸重的消波塊238顆等等。工程單位報告，碼崙溪的六期清疏工程，預計清出26.3萬立方公尺的泥沙，目前已清出19萬立方公尺，進度約71%。

陳為祥指示，第一階段的修復工作先重新規畫被損壞的副壩，依照新的工程規範與經驗思考，盡快讓防砂設施恢復原有功能，至於碼崙溪整體上下游的整治需要長期規畫；縣府表示，目前還在設計討論如何復原，會在1個月內送復建工程預算到工程會，審定後細部設計，才會確定工期。

碼崙溪的泥沙淤積一直是待解決的問題，舊碼崙橋廢棄後，目前的碼崙橋已在下游，仍有淤積狀況，工程會前主委吳澤成在任時希望一勞永逸，提出新碼崙橋的計畫，將新橋外推到更接近溪口的位置，一勞永逸的解決泥沙淤積問題，去年8月開工，預計2025年完工。

未被沖毀前的碼崙溪二號壩主壩。圖／取自農村發展及水土保持署官方網站
未被沖毀前的碼崙溪二號壩主壩。圖／取自農村發展及水土保持署官方網站
行政院公共工程會副主委陳為祥（前排左二）視察碼崙溪二號壩，指示重新規畫副壩，盡快恢復攔砂功能。記者陳敬丰／攝影
行政院公共工程會副主委陳為祥（前排左二）視察碼崙溪二號壩，指示重新規畫副壩，盡快恢復攔砂功能。記者陳敬丰／攝影
碼崙溪上游二號壩受損嚴重，縣府粗估損害金額約2620萬元，將在1個月內提出復建工程預算送工程會審查。記者陳敬丰／攝影
碼崙溪上游二號壩受損嚴重，縣府粗估損害金額約2620萬元，將在1個月內提出復建工程預算送工程會審查。記者陳敬丰／攝影
碼崙溪二號壩的副壩也被沖毀。記者陳敬丰／攝影
碼崙溪二號壩的副壩也被沖毀。記者陳敬丰／攝影

凱米颱風 宜蘭 災後 護岸

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