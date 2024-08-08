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影／謝國樑下廚煮「奶香豬柳」 宣布基隆學校廚工8月起暑假領薪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天在成功國小辦理廚工衛生講習，市長謝國樑到現場和廚工一起學習「奶香豬柳」烹煮技巧。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天在成功國小辦理廚工衛生講習，市長謝國樑到現場和廚工一起學習「奶香豬柳」烹煮技巧。記者游明煌／攝影

基隆市政府今天在成功國小辦理廚工衛生講習，市長謝國樑到現場和廚工一起學習「奶香豬柳」烹煮技巧，現場香氣四溢，謝國樑宣布，為照顧及留任優秀學校廚房工作者，今年8月1日起基隆學校廚工暑假也能領到薪水。

謝國樑表示，市府於今年推出食安三箭，提高每人午餐費用至20元、引進食品安全管制系統HACCP專家入校輔導及提升營養午餐工作者待遇。8月1日起，補助學校廚工寒暑假半薪及年終獎金，解決以往廚工寒暑假無薪水的困境，全方位推動學校午餐安全衛生向上提升。

謝國樑感謝全國餐盒食品同業公會理事長陳明信及HACCP等相關單位的協助，市府的目標就是要讓孩子吃得更健康、家長更安心。

市府教育處今年暑假針對營養師、午餐秘書及廚工辦理HACCP衛生講習培訓課程，包含8場衛生講習及2場廚藝精進課程，達600人次參與。市府也與中華食品安全管制系統發展協會，合作辦理講習，以學校衛生自主管理出發，包含廚房清潔、自我衛生管理、食材驗收作業、烹調作業、配膳作業及庫房管理六大面向，強化作業流程衛生嚴謹度，降低食安風險，也導入職業安全觀念，強化廚工職安意識。

全國餐盒食品同業公會，團膳廚師委員會主委周維民今天帶來進廚藝實作課程。公會理事長陳明信說，校園午餐要好，食材和廚工非常重要，基市府在今年初針對食材進行加碼，現在又為第一線的廚房工作者加薪，對校園廚房運作很有助益大。

教育處代理處長楊桂杰說，8月底還有幼兒園及國中小兩場講習，讓第一線的廚房工作者學習更多元烹調技巧和創意發想，把學校午餐變得更好吃。

基隆市政府今天在成功國小辦理廚工衛生講習，市長謝國樑到現場和廚工一起學習「奶香豬柳」烹煮技巧。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天在成功國小辦理廚工衛生講習，市長謝國樑到現場和廚工一起學習「奶香豬柳」烹煮技巧。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天在成功國小辦理廚工衛生講習，市長謝國樑到現場和廚工一起學習「奶香豬柳」烹煮技巧。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天在成功國小辦理廚工衛生講習，市長謝國樑到現場和廚工一起學習「奶香豬柳」烹煮技巧。記者游明煌／攝影

基隆 廚房 校園 謝國樑

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