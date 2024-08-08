8公里5測速桿 駕駛超速沒在怕？南迴三和北里段擬設區間測速

台東南迴公路三和、北里段近年事故不斷，造成多人傷亡，雖公路局及警方已加強防制作為，甚至短短8公里設置5支測速桿，有駕駛仍超速不誤，在地居民提心吊膽，建議設置「區間測速」嚇阻。日前相關單位進行會勘，評估設置區間測速的可行性，交通隊表示，考量道路設計，暫不適宜設置。

交通隊指出，初步評估因為該路段支道較多，並不適合採用封閉型的區間測速，現階段除有5支測速桿實施超速取締外，另將加強警力超速攔查執法，並把三和漁港、三和國小路口號誌燈，從閃黃燈改為24小時紅綠燈號誌管制，至於未來是否還要設置區間測速，還需再觀察評估。

南迴公路太麻里鄉三和至北里段因為上下坡路段，加上四線筆車道，往來車輛速度快，速限6、70公里仍駕駛超速行駛，過去10年來已發生逾15起大小交通事故，更造成多人傷亡；為降低事故率，公路局及警方在短短8公里路段，共裝設5支測速桿，駕駛卻是愈裝愈超速，當地居民出門都害怕。

「再多的測速桿，駕駛都沒在怕的。」林姓居民說，她好幾次要過紅綠燈，車子一樣沒有減速的過去，白天都這樣了，何況是晚上，萬一看不清楚不就直接撞上來。另張姓居民說，現在只有裝區間測速，大家好像才會乖乖開車，這條道路他個人支持裝設，沒有住在他們這裡的，是無法體會馬路如虎口的心情。