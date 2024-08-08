台東好米大放異彩 精饌米獎奪4金2銀

2024年精饌米獎得獎名單揭曉，台東好米大放異彩，分別在香米組與非香米組中拿下4個金質獎和2個銀質獎，展現台東地區在稻米品質上的卓越實力。

農業部農糧署舉辦的2024精饌米獎競賽，昨天公布得獎名單。

農業部台東區農業改良場今天發布新聞稿表示，競賽分為「香米組」及「非香米組」。香米組的競賽中，富盛農經科技股份有限公司的「樂米穀場–台東池上產新月豔姬」及米屋智農股份有限公司的「米屋知本溼地環頸雉有機香米」奪得金質獎，池上多力米股份有限公司的「香鑽米」獲銀質獎。

非香米組中，台東地區表現同樣亮眼，金質獎得主包含台東縣池上鄉農會的「池農正宗月光米」及富盛農經科技股份有限公司的「樂米穀場-台東池上競賽履歷米」奪金質獎；台東縣池上鄉農會的「正宗池農米」獲銀質獎，展現出東地區在稻米品質上的卓越實力。

台東區農業改良場表示，今年參賽米為來自全國各地精選的69件米界翹楚，由農糧署於通路端以秘密採購的方式隨機取樣，經過公開統一更換外包裝袋並重新隨機編碼後，再進行農藥殘留、品種DNA、品質規格、蛋白質含量、食味值檢驗及感官品評，最終選出具有頂級食味、安心、安全及溯源之高品質的包裝米。

台東區農業改良場表示，香米組及非香米組各有5名金質獎和6名銀質獎，11個獎項中，台東好米囊括4個金質獎及2個銀質獎，這樣的好成績不僅展現了業者在調製管理上的用心，也反映了台東農民長期以來不斷提升技術、堅持優質米品的努力成果。消費者可以透過多種銷售通路購買優質的台東好米，一同品嘗晶瑩美味的得獎米。