氣墊船當大武往返蘭嶼運輸船？ 船公司業者：不適合

前立委賴坤成有感於花東因天災造成鐵、公路中斷，認為藍色公路不因只局限於緊急輸運，更應常態性看待，並提出建議使用不受港口設施及淤沙影響的氣墊船疏運，特別是南迴尚武漁港更適合。縣府交通科表示，要使用氣墊船當交通船並非易事，也非縣府能力所及。

交通科長劉奇朋指出，縣內發展藍色公路，曾有議員提出，但是以海上觀光交通船為主，並非海上大眾交通運輸，況且若要發展氣墊船作為充當離島另一交通運輸選項，這所涉及的專業與技術層面，並非縣府所能規畫，必須由中央或航港局來運作。

賴坤成今天在個人臉書貼文寫道蘇花公路坍塌、道路中斷的情況會越來越嚴重，「藍色公路」不應只是匆促成行的緊急疏運，常態性的水上運輸系統應該要更積極正面看待，不受港口設施影響的水翼船似可考慮引進，特別是長期受漂砂而淤積的尚武漁港，距離蘭嶼只有60公里，水翼船不到一小時即可到達，且可抗8級風。

他強調，目前已有廠商有意引進美國陸戰隊現服役的水翼船，平日當離島交通運輸，萬一發生戰事也是非常機動的海上運具，兼具多元功能，而且造價合理，油料非常經濟。貼文並附上數張客貨兩用氣墊快艇照片。

賴提出的個人看法也引起網友正反留言，有人認為是「天方夜譚」、「可能會再發公帑浪費搞專屬港口」、「限制太多，也不適合接客」；另也有人認為「這是很好的點子，政府應該多方去嘗試解決問題」、「只要相關法令配套能即時配合，很多問題就不是問題，做就對了」。

船公司業者表示，雖然氣墊船某些程度上是可以克服複雜地形，但對於航行在風浪凶猛的東部太平洋，千變萬化的海象是不太適合，過去就曾有同業使用氣墊船航行台東綠島，結果船體只是受到3到4級的風浪，就上下劇烈跳動，不僅船長不好操作駕駛，船艙物品也衝擊毀壞，就不用想到平時吹強勁南風、東北季風，甚至颱風前後的情形。