阿根納造船廠 謝國樑：盼1年內動工打造成飯店

基隆市歷史建築阿根納造船廠遺構頹圮風貌，吸引許多網紅到此取景。市長謝國樑今天說，此處將朝向打造成為具有旅宿功能飯店，希望1年內動工整修，完工後成為基隆觀光亮點。

謝國樑今天在阿根納造船廠開直播表示，大家都知道阿根納造船廠是歷史建築，一旁有原住民會館，附近還有台畜公司認養的候車亭。市府文化觀光局與地主台糖合作，已找到願意投資的企業，會在保留整體歷史建築前提下，重新規劃造船廠。

謝國樑說，阿根納造船廠將朝向打造成為具有旅宿功能飯店，計畫已確定方向且正在進行中，若一切順利，希望能在1年內動工整修，完工後會具有住宿、教育等多功能，和平島也將成為更美麗的觀光旅遊廊帶。

市府文化觀光局長江亭玫表示，市府希望打造藍色水上公路，提供旅客從國門廣場搭乘到和平島、正濱漁港，接著來到阿根納造船廠，造船廠已進入第2次文資審議階段，期盼未來能創造出新的旅遊樣貌。

江亭玫說，阿根納造船廠現有3棟鋼筋混凝土遺構都會保留，以既有樣貌重新規劃保存下來，廠商預計數個月內會提出保存計畫，將成為具有複合式功能飯店，同時創造更多就業機會。

阿根納造船廠民國105年2月因業者逕行拆除，市府緊急列為「暫定古蹟」，並於105年7月28日登錄歷史建築。阿根納造船廠遺構頹圮風貌不僅吸引許多網紅拍照打卡，飾演「美國隊長」的克里斯伊凡（ChrisEvans）拍攝廣告更到此取景。