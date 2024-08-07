罷樑名冊基隆選委會完成查對 查詢單8/14認定

基隆市選舉委員會辦理查對罷免市長謝國樑連署人名冊，已完成查對結果（不含查詢單），今天提報委員會審議後將會議紀錄函報中選會備查，14日再開會，針對查詢單做最後認定。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，市選委會自7月8日受理4萬3138份連署書，隔天起即在中央選舉委員會指揮及監督下開始進行查對作業，至今已陸續完成戶政機關查對作業、市選委會查對作業，及寄送查詢單等工作。

張淵翔說，市選委會在查對作業期間共寄出1441份查詢單，寄出查詢單作業已告一段落，不會再寄查詢單。截至今天為止，已回收800多份，有500多份尚未收到回覆，回覆截止日為8月2日，以郵戳為憑，由於這次採用雙掛號方式，最後一批查詢單在7月23日寄出，回執期限為15天到今天為止。

張淵翔說，市選委會將在14日召開委員會，將尚未比對包括查詢單等做出最後認定，經委員審議後再次函報中選會。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府尊重選委會作業流程，也做好一切準備，以戰戰兢兢態度持續專注市政，盼推動更多市政亮點讓市民有感，爭取多數民眾認同。