快訊

陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

子女能不養父母嗎？律師曝「扶養義務」2大關鍵

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券拿到沒？使用期限曝 他意外拿到4張變「買四送四」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天災人潮少...花蓮新觀光處長余明勳上任談願景 創新數位帶進來

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣觀光處長余明勳表示，做觀光要因地制宜，最主要把創新、數位與國際的思維帶進來，讓花蓮觀光永續發展。記者王思慧／攝影
花蓮縣觀光處長余明勳表示，做觀光要因地制宜，最主要把創新、數位與國際的思維帶進來，讓花蓮觀光永續發展。記者王思慧／攝影

花蓮今年遭遇地震、颱風天災，住房率跌破1成，觀光急需復甦，縣長徐榛蔚延攬台東縣交通及觀光發展處前處長余明勳，接下觀光處長重任。余明勳表示，做觀光要因地制宜，找到突破與立基點，最主要把創新、數位與國際的思維帶進來，讓花蓮觀光永續發展。

花蓮縣政府今天舉行新任觀光處長布達典禮，由縣長徐榛蔚任命余明勳為觀光處長，現場有許多觀光相關業者與會，會後余與觀光業者互動交流意見。

余明勳表示，徐縣長任期剩下2年多，沒想到會在這個時候找自己接任處長，開玩笑地向縣長說，「幹嘛那麼拼，剩下好好把它做完就好了」，不過徐縣長說，每天都在縣長的職位當中學習，這句話打動自己，覺得「她都這麼拼了，那就來努力試試看」，在這樣的機會下，答應擔任觀光處長。

余明勳說，觀光要因地制宜，花蓮視野比台東更寬廣，有很多文化、部落與社區資源，這些資源再努力雕琢可以成為寶石，強化花蓮的溫度；自己專長在數位，觀光應該不受地理環境限制，更不能是短期，而是要永續發展，讓世界看見海岸、縱谷，遊客願意一來再來，希望透過縣府團隊與產業橫向、縱向整合，與大家攜手把花蓮打造成不一樣的花蓮。

徐榛蔚感謝前觀光處長張志翔在任內的付出，他在推動觀光產業同時維持環境生態的平衡，而地震後觀光地景大量變動，又需與各局處聯繫推動一連串復興政策，付出了許多心力。期許新處長余明勳大展科技長才，活用公務經驗將花蓮打造為智慧觀光城市，也希望觀光業界協助縣府，推動更多觀光復興政策。

余明勳具備資訊工程碩士背景，擁有豐富的公務經驗，在台東縣政府10年間先後擔任過計畫處、國際發展及計畫處、交通及觀光發展處長等職務，同時具備資訊科技及民間企業的背景，要為花蓮觀光注入新活水。

花蓮縣政府今天舉行新任觀光處長布達典禮，由縣長徐榛蔚（左）任命余明勳（右）為觀光處長。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天舉行新任觀光處長布達典禮，由縣長徐榛蔚（左）任命余明勳（右）為觀光處長。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）期許觀光處長余明勳（右）大展科技長才，活用公務經驗將花蓮打造為智慧觀光城市。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）期許觀光處長余明勳（右）大展科技長才，活用公務經驗將花蓮打造為智慧觀光城市。記者王思慧／攝影

台東 徐榛蔚 花蓮

延伸閱讀

花蓮縣府觀光處長換人 前台東處長余明勳接任

花蓮秀林鄉長哭訴「苦不堪言」 卓揆：欠花蓮鄉親安全的路

傅崐萁母親颱風天病逝 最後公開露面「盛裝出席媳婦縣長就職典禮」

花蓮警買70輛電動機車執勤 未來考慮全縣汰換

相關新聞

天災人潮少...花蓮新觀光處長余明勳上任談願景 創新數位帶進來

花蓮今年遭遇地震、颱風天災，住房率跌破1成，觀光急需復甦，縣長徐榛蔚延攬台東縣交通及觀光發展處前處長余明勳，接下觀光處長...

台東民眾有福了 11月底前機車考照訓練、報名費全免

為降低機車騎士事故率，公路局台東監理站、縣府及駕訓班合作推出專案補助方案，鼓勵民眾考照。從即日起至11月30日止，最高補...

殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店 網紅熱點大變身

基隆知名網紅打卡熱點「阿根納造船廠」是歷史建築，電影「美國隊長」曾來此拍照取景，聲名大噪，因被拆掉一半，加上鋼筋裸露，殘...

台灣好行玉長豐濱線 加開1班次

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處與客運業者合作，2020年起，推出台灣好行「玉長豐濱線」路線，用郵輪式公車方式，串接...

羅智強開箱「不同意罷免」戰車 在街道「聲」援謝國樑

基隆市長謝國樑罷免案可望進入投票階段，在基隆出生的國民黨台北市立委羅智強，今天在基隆市黨部開箱「不同意罷免」戰車，穿梭街...

基市博愛停車場重新招商未見新貌惹民怨 基議長促改善

基隆市博愛地下停車場近期發生設備故障，電梯、樓梯間積水問題，基市議長童子瑋今邀市府相關單位會勘，指市府去年重新招商營運，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。