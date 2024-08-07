天災人潮少...花蓮新觀光處長余明勳上任談願景 創新數位帶進來

花蓮今年遭遇地震、颱風天災，住房率跌破1成，觀光急需復甦，縣長徐榛蔚延攬台東縣交通及觀光發展處前處長余明勳，接下觀光處長重任。余明勳表示，做觀光要因地制宜，找到突破與立基點，最主要把創新、數位與國際的思維帶進來，讓花蓮觀光永續發展。

花蓮縣政府今天舉行新任觀光處長布達典禮，由縣長徐榛蔚任命余明勳為觀光處長，現場有許多觀光相關業者與會，會後余與觀光業者互動交流意見。

余明勳表示，徐縣長任期剩下2年多，沒想到會在這個時候找自己接任處長，開玩笑地向縣長說，「幹嘛那麼拼，剩下好好把它做完就好了」，不過徐縣長說，每天都在縣長的職位當中學習，這句話打動自己，覺得「她都這麼拼了，那就來努力試試看」，在這樣的機會下，答應擔任觀光處長。

余明勳說，觀光要因地制宜，花蓮視野比台東更寬廣，有很多文化、部落與社區資源，這些資源再努力雕琢可以成為寶石，強化花蓮的溫度；自己專長在數位，觀光應該不受地理環境限制，更不能是短期，而是要永續發展，讓世界看見海岸、縱谷，遊客願意一來再來，希望透過縣府團隊與產業橫向、縱向整合，與大家攜手把花蓮打造成不一樣的花蓮。

徐榛蔚感謝前觀光處長張志翔在任內的付出，他在推動觀光產業同時維持環境生態的平衡，而地震後觀光地景大量變動，又需與各局處聯繫推動一連串復興政策，付出了許多心力。期許新處長余明勳大展科技長才，活用公務經驗將花蓮打造為智慧觀光城市，也希望觀光業界協助縣府，推動更多觀光復興政策。