台東民眾有福了 11月底前機車考照訓練、報名費全免

為降低機車騎士事故率，公路局台東監理站、縣府及駕訓班合作推出專案補助方案，鼓勵民眾考照。從即日起至11月30日止，最高補助2300元，駕訓班再加碼參加機車駕訓並通過考取駕照者，優惠學費及報名費全免。

台東監理站股長王睿紳指出，統計台東地區機車數量占汽機車總量63%，去年機車族交通事故比率更占全年交通事故70%；另根據局統計分析，經過機車駕訓班訓練者，違規風險降低59%，肇事風險可降低36%。

暑假期間是機車考照旺季，為提升騎乘安全，公路局推動機車駕訓制度，讓考生們考照前能經過專業訓練，監理站與縣府及駕訓班合作推出專案補助方案，針對初次考領機車駕照的民眾，上機車駕訓提供完整觀念與技術課程。

王睿紳表示，即日起至11月30日止，在駕訓班參加機車訓練並考取駕照，專案補助每名受訓學員1300元，縣府再疊加補助每人1000元，現在東陞教練場加碼，參加機車駕訓並通過考取駕照者，優惠學費及報名費全免。

機車駕駛訓練教學內容包含學科訓練6小時及術科訓練10小時，學習正確騎車觀念與騎車技巧，好康多多又不用錢。需要學騎機車及考駕照的民眾不妨可以到駕訓班學習，保護自己也保護其他用路人行車安全。