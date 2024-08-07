台灣好行玉長豐濱線 加開1班次

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處與客運業者合作，2020年起，推出台灣好行「玉長豐濱線」路線，用郵輪式公車方式，串接花東縱谷與東海岸景點，不過每天只有1車次，時常一位難求，東管處宣布，即日起至年底再加開1班次，方便遊客前往景點。

玉長豐濱線以花蓮玉里車站為起訖點，經由台30線玉長公路，連結花東縱谷、東海岸景點，沿途行經安通溫泉、寧埔遊憩區、長濱鄉公所、長濱驛站、金剛大道、北回歸線、奚卜蘭遊客中心、石梯坪及石梯漁港等熱門景點，自2020年11月7日上路後，遇到假日常滿座，平均搭乘率高達9成。

許多遊客反映希望能加開班次，東管處決定即日起至12月31日，每天加開1班車，除分流外，也多一選項讓遊客能彈性選擇。

有遊客表示，搭台灣好行除了不用自己開車，值得探訪的熱門景點都有停靠，相當方便，甚至能住一晚再搭同班車返程。東管處觀察，使用者以退休族群居多，只要搭上車就能輕鬆旅遊，邊搭車邊玩，且台灣好行會搭配火車到站時間，方便遊客能順利搭火車前來或離開。目前只有玉長豐濱線有增加班次，其他路線將視遊客需求調整。