羅智強開箱「不同意罷免」戰車 在街道「聲」援謝國樑
基隆市長謝國樑罷免案可望進入投票階段，在基隆出生的國民黨台北市立委羅智強，今天在基隆市黨部開箱「不同意罷免」戰車，穿梭街道「聲」援謝國樑，期望透過羅智強堅定有力的聲音，與基隆市民一同抵抗不公正的罷免行動，出門投下「不同意罷免」票。
「山海公民拆樑行動」成員號召民眾連署罷謝，7月8日將4萬3138人參與的連署人名冊，送交基市選委會查對，依據選委會公布的寄出1441件查詢單等數據，外界預料中選會最終將宣告罷免案成立。
基隆市選委會昨天公布寄出1441件查詢單，與外界傳言的2萬件差距甚大，因此發布真實數字澄清。山海公民拆樑行動發言人李晏蓉則暗指數字差距大，是基市選委會「懸崖勒馬」，並未寄出估算表列出的2萬5000份查詢單。
國民黨基隆市議員藍敏煌說，當初抹黑市選委會、無的放矢人不用道歉嗎？罷免團體先前不斷對外放話，用不具名的消息來源汙衊基市選委會，認定選委會就是要刁難罷免程序，現在真相大白，當初造謠的人，難道不用跟依法行政，辛苦的選務同仁道歉嗎？
羅智強說，他是土生土長的基隆人，並在基隆完成了高中以前的學業。作為基隆的一份子，他絕不允許民進黨對家鄉進行迫害。謝國樑多次為市民的財產和健康挺身而出，不論是拿回東岸商場產權，還是阻擋四接，這些都是為了基隆市民的最佳利益。
羅智強用深深一鞠躬，懇請基隆鄉親要站出來，成為謝國樑的堅強後盾，勇敢投下「不同意罷免」票。民進黨推動的不正義罷免完全是出於政治鬥爭，這種行為無法為基隆市民帶來更好的生活。好人選擇沉默會讓壞人更囂張，唯有站出來投「不同意罷免」票，才能讓基隆的善良與正義被看見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言