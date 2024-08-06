羅智強開箱「不同意罷免」戰車 在街道「聲」援謝國樑

基隆市長謝國樑罷免案可望進入投票階段，在基隆出生的國民黨台北市立委羅智強，今天在基隆市黨部開箱「不同意罷免」戰車，穿梭街道「聲」援謝國樑，期望透過羅智強堅定有力的聲音，與基隆市民一同抵抗不公正的罷免行動，出門投下「不同意罷免」票。

「山海公民拆樑行動」成員號召民眾連署罷謝，7月8日將4萬3138人參與的連署人名冊，送交基市選委會查對，依據選委會公布的寄出1441件查詢單等數據，外界預料中選會最終將宣告罷免案成立。

基隆市選委會昨天公布寄出1441件查詢單，與外界傳言的2萬件差距甚大，因此發布真實數字澄清。山海公民拆樑行動發言人李晏蓉則暗指數字差距大，是基市選委會「懸崖勒馬」，並未寄出估算表列出的2萬5000份查詢單。

國民黨基隆市議員藍敏煌說，當初抹黑市選委會、無的放矢人不用道歉嗎？罷免團體先前不斷對外放話，用不具名的消息來源汙衊基市選委會，認定選委會就是要刁難罷免程序，現在真相大白，當初造謠的人，難道不用跟依法行政，辛苦的選務同仁道歉嗎？

羅智強說，他是土生土長的基隆人，並在基隆完成了高中以前的學業。作為基隆的一份子，他絕不允許民進黨對家鄉進行迫害。謝國樑多次為市民的財產和健康挺身而出，不論是拿回東岸商場產權，還是阻擋四接，這些都是為了基隆市民的最佳利益。