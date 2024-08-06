基市博愛停車場重新招商未見新貌惹民怨 基議長促改善

基隆市博愛地下停車場近期發生設備故障，電梯、樓梯間積水問題，基市議長童子瑋今邀市府相關單位會勘，指市府去年重新招商營運，但新接手業者至今並無實質優化及提供改善配套作為。也有民眾質疑，現在停車場的模樣，像是投資5千萬元改善的停車場嗎？

基市府交通處長王圳宏表示，經營業者已提送營運改裝工程計畫書，市府正在審查。市府後續將委託第3方履約管理專業顧問，並成立監督委員會，透過雙重機制督導博愛停車場整建工程及營運，督促業者儘速進行改善現沿，精進博愛停車場營運品質。

位在仁愛市場地下室的博愛停車場已營運37年，市府去年重新招標，進駐廠商提出投資5367萬餘元，改善停車場現沿方案。

童子瑋辦公室近日接獲民眾陳情，博愛地下停車場電梯、樓梯間漏水，天花板的管線外露，質疑「像是花了5千萬的停車場嗎？」

童子瑋今邀交通處副處長黃詩涵和停車管理科長張以正、文化觀光局長江亭玫和當地博愛里長邱三元、仁愛市場主委王泓四勘查博愛停車場的問題，討論改善方案。

博愛停車場在地下1、2樓約設250個汽車停車格，因為鄰近廟口觀光夜市、崁仔頂魚市，加上仁愛市場2樓美食吸客，假日吸引非常多外地客停車。

童子瑋說，博愛停車場位在市中心，許多觀光客和當地居民使用頻繁，期待市府與業者儘快規劃改進。市府去年重新招標，租期是「20年+10年」，當時信心滿滿宣稱投資金額為5367萬3294元，會增設智慧尋車、建置充電車位，天花板與牆面漏水也會改善，民眾相當期待。

博愛停車場近期傳出進出場設備經常故障，電梯、樓梯間因汙水系統問題積水，場內管線也未整理及包覆，民眾認為新接手業者，並沒有明顯及實質上的改善作為。

童子瑋表示，民眾反映博愛停車場通風、排風設備老舊，進去跟烤箱一樣熱，還有嚴重的漏水問題，有待改善。停車場也應建立現代化指標系統，最好有屬基隆城市的形象識別系統，每處停車場都採用。

博愛停車場的指標系統，除了標示路名，還要有往廟口、往基隆塔、往崁仔頂等景點標示，讓外地遊客清楚知道自己身在何處以及要去哪裡。住戶跟觀光客使用不同電梯，標示也要更清楚，才不會相互干擾。