池上辦稻米達人選拔賽 常勝軍農友贏得23萬獎金

台東池上鄉公所舉辦一期作台灣稻米達人選拔賽，常勝軍謝福星和王福明分別在非香米組與香米組奪冠，贏得新台幣23萬元獎金；鄉長林建宏表示，池上好米向來是全國賽前哨戰。

台東池上一期稻作豐收，這次台灣稻米達人選拔賽，共有80多名農民參賽，經過初選後剩20人，最後2組最終各取3名將前進農糧署舉辦的全國賽。

林建宏今天在賽場中表示，全台僅有池上舉辦一年兩期的競賽活動，唯有透過競賽與交流，才能不斷追求品質卓越，並逐步打造池上品牌；今年雖曾碰上水荒，又突遇颱風得以緩解，但唯有所有農民繼續不懈努力，才能把握上天賜與福份、種出優質好米。

農業部農糧署東區分署長林美華指出，今年一期稻作期間全台普遍高溫，但大多在南部傳出零星損害，未有明顯災情傳出；但對於池上地區來說，今年可說是豐收之年。

池上農會理事長李業榮指出，許多農民在完成保證收購的每甲地1萬2000台斤外，還能有額外產量，讓農民很開心。

參賽的稻米品質皆優良，評審們甚至難以抉擇，笑言「難以吃出高下」；最終由謝福星在非香米組奪金，香米組冠軍則由王福明摘下，2人都是多年種稻有成的資深農民。

謝福星表示，種植稻米就如同育兒，須隨時關注成長狀況，也不可過度施肥，否則就成了揠苗助長。