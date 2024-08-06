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基隆長輩照護平台啟動 謝國樑邀長者加入 享諮詢服務

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（中）今天和衛生局長（右）張賢政、專業團隊和長出，共同出席基隆長輩照護平台啟動活動，打造基隆友善高齡照護環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天和衛生局長（右）張賢政、專業團隊和長出，共同出席基隆長輩照護平台啟動活動，打造基隆友善高齡照護環境。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府繼成立「基隆親子照護平台」，又開辦「基隆長輩照護平台」，市長謝國樑今天主持啟動儀式時說，提供友善高齡的照護環境，一直是市府努力的目標，未來會廣為推廣平台服務，持續帶領市府團隊打造友善而有愛的照護環境。

謝國樑今天和衛生局長張賢政及專家團隊，共同出席長輩照護平台啟動活動，現場也安排實際使用照護諮詢平台經驗的長輩現身說法，他們對平台的方便性，以及諮詢回應的即時性給予正面評價。

基隆人口快速老化，老年人口比例在全國各縣市中排名第5，市府預估今年第3季超過21%，正式邁入「超高齡社會」。張賢政邀請基隆市的長輩及家屬加入「基隆長輩照護平台」，衛生局與平台同仁未來會到社區、據點，推廣並指導長輩使用，讓長輩在社區「安老、健康、樂活、好心安」。

張賢政說，長者需求往往多面向且相互影響，健康問題是長者最大的壓力來源，即使是正常的老化現象，也會影響日常生活。基市今年3月首創基隆親子照護平台，得到正面肯定後，基隆長輩照護平台開後後，將提供LINE線上健康照護諮詢服務，由具有老年相關疾病專業的醫師及護理師提供24小時即時線上諮詢，協助長者解決或改善健康問題。

平台還有衛教專區，可提供即時性衛教內容，或是查詢相關就醫資訊，未來會將持續優化平台服務品質及功能，並依實際諮詢需求分析，擴展平台連結保健、長照等長者照護資源。

謝國樑說，提供友善高齡的照護環境，一直是市府努力的目標。很多長輩在夜間、假日臨時不舒服，即便能去看醫生、掛急診，仍鼓勵大家可以在平台提出諮詢，尋求第二意見，大家集思廣益，對長輩們的健康做出最好的判斷。

基隆市長謝國樑（中）今天和衛生局長（右）張賢政出席基隆長輩照護平台啟動活動，打造基隆友善高齡照護環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天和衛生局長（右）張賢政出席基隆長輩照護平台啟動活動，打造基隆友善高齡照護環境。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦基隆長輩照護平台啟動活動，安排短劇呈現長者使用平台獲得醫師諮詢服務。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天舉辦基隆長輩照護平台啟動活動，安排短劇呈現長者使用平台獲得醫師諮詢服務。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在基隆長輩照護平台啟動活動，邀請長者加入，有需要時就能得到醫療諮詢服務。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在基隆長輩照護平台啟動活動，邀請長者加入，有需要時就能得到醫療諮詢服務。記者邱瑞杰／攝影

基隆 衛生局 長輩

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