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7件大型開發案「圍攻」七星潭 花蓮縣府：依法審查中

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
七星潭旁度假村預定地，下方為兆陽樂活休閒會館，上方為定廣度假休閒園區。記者季相儒／攝影
七星潭旁度假村預定地，下方為兆陽樂活休閒會館，上方為定廣度假休閒園區。記者季相儒／攝影

新東陽、吸引力兩大集團旗下7間公司，搶在國土計畫法上路前向花蓮縣政府提出興建事業計畫書，打算在七星潭風景區周邊興建7家大型度假村，被形容「圍攻」七星潭。縣府表示，7案目前都還在審查中，對於環團質疑其中部分開發案有規避環評之嫌，縣府表示一定依照相關規定辦理。

據了解，7家度假村位於縣道193線沿線，包括兆陽樂活休閒會館、定廣度假休閒園區、愛濤度假莊園、山海湖度假園區、東海椰風旅讀休閒飯店、心呼吸樂活酒店、金棧大齡長假休閒飯店，各自耗資10億至58億不等，樓高從12至18層，分屬新東陽、吸引力兩大集團下的7家公司。

其中，定廣公司要打造的度假園區，面積9.9公頃，正好避開10公頃須進行環評的規定，有環團提出質疑，縣府正拓寬縣道193線，交通效益還未明，這些大型飯店就搶在國土功能分區上路前變更土地，有規避環評之嫌。

花蓮縣政府表示，民間公司在非都市土地興建旅館及觀光遊樂業等觀光遊憩設施的投資案件，要辦理土地變更編定為遊憩用地，有3個階段，階段一是籌設許可，2公頃以上的一般旅館及2到10公頃的非重大投資觀光遊樂業，由觀光處審核籌設許可，審核通過再由區域計畫主管機關審查第二階段開發許可，最後由建築主管機關也就是縣府建設處審查興建許可。

縣府表示，先前已向中央單位詢問過，認為7案屬不同的興辦事業計畫，不需要合併。目前1案已進入第二階段，由縣府地政處審查中，另6案都還在觀光處，縣府會依照相關法令辦理。

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