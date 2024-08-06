李洋的高中教練請命...促興建國家羽球中心 謝國樑推一把

巴黎奧運羽球男雙金牌選手李洋，就讀國立基隆高中時期的教練鄭永成，再度為興建國家羽球中心建設請命。基隆市長謝國樑今天說，市府年初已向中央表達全力支持，但體育署、國發會遲遲未核定，希望中央接受鄭的請命，提升基隆和台灣的羽球運動環境。

李洋和搭檔王齊麟2021年在東京奧運，以5連勝拿下羽球男雙金牌。今年征戰巴黎奧運，再以7連勝佳績，力克世界排名第1的中國隊男雙組合，締告奧運羽球男雙二連霸紀錄。

鄭永成昨為昔日愛徒的表現感到驕傲，同時也對3年前奪金後，當時在任的蔡英文總統提及的國家羽球中心至今沒有動靜，感嘆學校願意提供土地，「卡在那裡？是有什麼問題啊？」

謝國樑今天表示，上一次麟洋配參加奧運獲得金牌，當時的蔡總統就提出要設立國家級青少年羽球訓練中心，並2022年4月提出先期規劃計畫，市府也努力配合，今年1月12日再度向中央表達樂見其成，全力協助支持。

謝國樑說，中央政府直到現在，無論是體育署或是國發會都遲遲尚未核定。鄭永成昨天站出來請命，希望趕快在基隆設立國家羽球中心，作為基隆的大家長，他要向中央強烈表達，希望能夠早日核定羽球訓練中心，順利依照原來計畫，明年規劃設計，2026、2027年發包施工，2027年底啟用。

謝國樑表示，這座青少年羽球中心，除了可以提供基隆中學及基隆市羽球3級連貫培訓選手訓練，也能夠成為青少年潛優選手培訓交流專屬場地。培訓空檔可以做為國內的競賽使用，甚至假日也可開放市民付費使用。