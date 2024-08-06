「麟洋配」奧運奪金 花蓮賞鯨業者推同名直接免費賞鯨
台灣羽球男雙王齊麟、李洋在巴黎奧運中奪冠，成功完成二連霸，慶祝「麟洋配」拿下金牌，花蓮賞鯨、遊樂園與飯店等業者，紛紛祭出限時優惠活動，其中只要名字「麟」、「洋」能免費賞鯨，期限到這個月底，希望能同享麟洋配的榮耀，也為天災後的花蓮觀光加油打氣。
為慶祝台灣在這屆奧運拿下首面金牌，花蓮鯨世界賞鯨業者推出「制霸金牌‧賞鯨免費」專屬限定優惠，即日起到8月31日，只要名字內有「麟」、「洋」，就可免費登船賞鯨；另暑假期間回饋花蓮民眾，使用農粉幣抵用，僅50元銅板價就能出海賞鯨。
遠雄花蓮海洋公園同步加碼優惠，不但推出與金牌李洋與王齊麟同月生日，也就是8月及1月出生的壽星，再搭配一位同行者購票990元，壽星本人可享免費入園，活動持續到8月，讓大家同歡奪金喜悅。
福容大飯店花蓮店也推出限時優惠，到8月底推出港點套餐，每一套多一杯柏克金啤酒，不限數量，一起為台灣選手加油打氣。
另外，花蓮餐廳業者也都紛紛響應，推出滿千送熱炒等活動。業者說，花蓮地震、颱風後來客量仍未明顯回升，今年暑假已過一半，但住宿率仍低，目前花蓮交通皆陸續恢復正常，近期金針花季即將開始，盼藉由「麟洋配」的喜悅，號召來遊客到花蓮旅遊。
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