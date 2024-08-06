教育、社福中央補助執行率偏低 基市府找出原因提對策

審計部公布去年度中央政府補助教育、社會福利經費，包括基隆在內各有9個縣市執行率偏低。基市府指出，國中小老舊校舍整建進度遲延，導致校園環境進度未如預期，未來會致力減少流標情形，同時積極辦理各項社福計畫相關業務，達到預期目標。

基市府表示，國中小校園環境進度未如預期，主因是國中小老舊校舍整建進度遲延，其中安樂高中老舊校舍自2021年規畫執行，但到去年9月30日仍未發包，使中央補助款未能如期撥款，現已於去年12月27日決標。

市府說，今年工程應發包學校是德和國小，2022年11月30日完成勞務招標，達成一般性補助款指定項目，未來將致力減少流標情形，達成中央考評項目績效。

有關學校營養午餐與食材供應管理部分，市府說，已分4個面向改善，透過各面向積極達到中央考核目標，並優化午餐供應品質。

法制面為制定「基隆市學校午餐自治條例」與相關子法，並試辦公辦民營廚房轉型。管理面上下學期各輔導訪視，辦理系列衛生講習與HACCP基礎班人員訓練班，增加廚房管理專業知能。

補助面從今年3月起，加碼食材補助每人增加20元，並規範豬、雞肉食材需CAS驗收、提高原型肉塊供應頻率，全面推動營養午餐採用3章1Q食材，有效掌握食材品質來源。人員面增加學校營養師編制、增加午餐秘書減課或加班費，並讓工薪資全年度不中斷且補助年終獎金。

市府指出，低收入戶生活扶助暨低收入戶兒童生活補助，依實際申請案件進行審核及按月覈實撥付，因少子化致受理件數減少、基本工資連續調高，但中央低收入戶審查最低生活費標準未隨之調整，致使預算執行率未如預期。弱勢兒童及少年生活扶助，則因實際申請案件進行審核及發放導致執行率不佳，將持續加強推廣各項社福計畫，積極辦理相關業務，以達到預期目標。

基市府發言人呂謦煒表示，基隆在一般性補助考核結果，4大面向均超過80分，其中財政績效與年度預算編製及執行全台第2。市府團隊專心市政，謝國樑上任後減債超過9億元，各項計畫皆積極有序辦理，現正持續執行各項預算，努力持續提高執行率。