快訊

奧運桌球／中華隊女團直落三擊敗澳洲 8強賽對決頭號種子大陸

老闆跑路...員工找不到人！台中知名餐廳才募VIP 客戶儲值20萬跳腳

劉文正真的還活著！退出歌壇後神隱33年 密友洩近況

花蓮金針花季8/10日登場 上山注意交管

中央社／ 記者李先鳳花蓮縣6日電
花蓮金針花季將展開，目前花開約2成，預計中下旬進入盛放期。圖／玉里鎮公所提供
花蓮金針花季將展開，目前花開約2成，預計中下旬進入盛放期。圖／玉里鎮公所提供

花蓮一年一度金針花季將於10日登場，花季期間為避免塞車，玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山實施交通管制措施，甲、乙類大客車全面禁止，9人座以下的小客車及機車可行駛上山。

赤科山、六十石山金針花，今年因雨水偏少，盛開期會比往年晚一週，預估8月下旬盛開，持續到雙十節左右。赤科山受惠颱風帶來及時雨，逐漸形成花海，目前花開約2成多；六十石山目前花況約1成，期待對流雲系發展後帶來的雨水滋潤。

農會分別推出花季主題活動，玉溪地區農會今年設計「專屬赤科山的消費券」，即日起線上發售，只要花費新台幣330元就可在赤科山上合作店家消費500元；富里鄉農會推六十石山金針花季主題「忘憂大地感謝祭」，10日花季開鑼將舉辦星空饗宴特色美食料理，另外以里山竹產業設計裝置藝術拍照景點、療癒茶旅行等。

為避免塞車，縣府規劃花季期間8月10日至10月13日每日上午8時至下午5時實施交通管制措施，甲、乙類大客車全面禁止，9人座以下的小客車及摩托車可行駛上山；玉里鎮赤科山採主線道雙向通行上下山方式。

富里鄉六十石山採採「單向」上下山方式，由竹田單向上山，萬寧復興部落聯絡道路單向下山（大型重型機車採「原路」上下山）；若有陸上颱風警報或雨勢過大，將由農會配置人員協助民眾全面禁止遊客上山；民眾若勸導不聽，由警察局玉里分局進行開罰，以維護民眾生命、財產安全。

赤科山 農會 金針花

延伸閱讀

慶祝麟洋配巴黎奧運摘金 花蓮賞鯨、飯店推優惠

IEYI世界青少年發明展 花蓮太平國小族語學習機奪冠

台南仁德水患瓶頸萬代橋改建交管 今午後恢復雙向通車

台鐵崇德和仁段單線行駛容量不足 8日起部分列車停駛

相關新聞

7件大型開發案「圍攻」七星潭 花蓮縣府：依法審查中

新東陽、吸引力兩大集團旗下7間公司，搶在國土計畫法上路前向花蓮縣政府提出興建事業計畫書，打算在七星潭風景區周邊興建7家大...

基隆長輩照護平台啟動 謝國樑邀長者加入 享諮詢服務

基隆市政府繼成立「基隆親子照護平台」，又開辦「基隆長輩照護平台」，市長謝國樑今天主持啟動儀式時說，提供友善高齡的照護環境...

花蓮金針花季8/10日登場 上山注意交管

花蓮一年一度金針花季將於10日登場，花季期間為避免塞車，玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山實施交通管制措施，甲、乙類大客車全面...

李洋的高中教練請命...促興建國家羽球中心 謝國樑推一把

巴黎奧運羽球男雙金牌選手李洋，就讀國立基隆高中時期的教練鄭永成，再度為興建國家羽球中心建設請命。基隆市長謝國樑今天說，市...

「麟洋配」奧運奪金 花蓮賞鯨業者推同名直接免費賞鯨

台灣羽球男雙王齊麟、李洋在巴黎奧運中奪冠，成功完成二連霸，慶祝「麟洋配」拿下金牌，花蓮賞鯨、遊樂園與飯店等業者，紛紛祭出...

教育、社福中央補助執行率偏低 基市府找出原因提對策

審計部公布去年度中央政府補助教育、社會福利經費，包括基隆在內各有9個縣市執行率偏低。基市府指出，國中小老舊校舍整建進度遲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。