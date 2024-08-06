花蓮金針花季8/10日登場 上山注意交管

花蓮一年一度金針花季將於10日登場，花季期間為避免塞車，玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山實施交通管制措施，甲、乙類大客車全面禁止，9人座以下的小客車及機車可行駛上山。

赤科山、六十石山金針花，今年因雨水偏少，盛開期會比往年晚一週，預估8月下旬盛開，持續到雙十節左右。赤科山受惠颱風帶來及時雨，逐漸形成花海，目前花開約2成多；六十石山目前花況約1成，期待對流雲系發展後帶來的雨水滋潤。

農會分別推出花季主題活動，玉溪地區農會今年設計「專屬赤科山的消費券」，即日起線上發售，只要花費新台幣330元就可在赤科山上合作店家消費500元；富里鄉農會推六十石山金針花季主題「忘憂大地感謝祭」，10日花季開鑼將舉辦星空饗宴特色美食料理，另外以里山竹產業設計裝置藝術拍照景點、療癒茶旅行等。

為避免塞車，縣府規劃花季期間8月10日至10月13日每日上午8時至下午5時實施交通管制措施，甲、乙類大客車全面禁止，9人座以下的小客車及摩托車可行駛上山；玉里鎮赤科山採主線道雙向通行上下山方式。

富里鄉六十石山採採「單向」上下山方式，由竹田單向上山，萬寧復興部落聯絡道路單向下山（大型重型機車採「原路」上下山）；若有陸上颱風警報或雨勢過大，將由農會配置人員協助民眾全面禁止遊客上山；民眾若勸導不聽，由警察局玉里分局進行開罰，以維護民眾生命、財產安全。