基隆博愛停車場漏水惹民怨 童子瑋呼籲市府改善

基隆市議長童子瑋今天指出，市區博愛停車場於去年重新招標並更換新廠商後，卻發生多處漏水情況，呼籲市府改善。市府回應，將要求廠商檢討，提出改善措施。

童子瑋辦公室今天表示，有37年歷史的博愛停車場緊鄰廟口觀光夜市及崁仔頂魚市，去年重新招標後，今年開始更換新的廠商，市府對外宣稱投資約新台幣5367萬元針對停車設備更新，例如智慧尋車、建置充電車位、天花板與牆面漏水等進行增建或修繕。

童子瑋辦公室指出，停車場近日卻傳出停車場電梯、樓梯間等漏水，天花板的管線外露，未整理及包覆，顯然新的接手業者沒有明顯及實質上作為。童子瑋接獲民眾陳情後，今天邀請市府相關局處會勘。

童子瑋表示，博愛停車場是基隆市重要停車場，要帶給民眾方便。民眾反映停車場的設施包括通風、排風老舊，進去跟烤箱一樣熱，還有嚴重的漏水問題，也缺乏指標系統。停車場乾淨、整潔、明亮、通風良好，這是很基本的要求，相關局處應該要求廠商，儘速在短時間改善，讓民眾有好的觀感。

交通處表示，關於停車場設備改善，後續會要求廠商一併檢討，提出相關改善措施。