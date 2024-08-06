基隆推長輩照護平台 線上提供健康諮詢服務

基隆市政府今天推出「長輩照護平台」，由相關醫師與護理師提供24小時LINE線上健康照護諮詢服務，協助長者解決或改善健康問題。

基隆市長謝國樑透過新聞稿表示，基隆人口快速老化，老年人口比例是全國各縣市第5名，並將在今年第3季超過21%，邁入「超高齡社會」；提供友善高齡的照護環境，一直是市府努力的目標。

他說，市府推出「長輩照護平台」後，未來會進入各社區進一步推廣，持續帶領市府團隊打造友善而有愛的照護環境。

市府衛生局長張賢政指出，市府繼今年3月推出「親子照護LINE線上照顧諮詢平台」獲得肯定後，再度推出「基隆長輩照護平台」，即日起邀請基隆市年長者及家屬加入。

張賢政說，年長者需求往往多面向且相互影響，健康問題是長者最大的壓力來源，即使是正常的老化現象，也會影響日常生活，「長輩照護平台」由具有老年相關疾病專業的醫師及護理師提供24小時即時線上諮詢，協助長者解決或改善健康問題。

此外，平台還有衛教專區，提供即時性衛教內容，也可查詢相關就醫資訊。