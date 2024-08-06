宜蘭可運用自主財源僅20幾億 爭取依土地及人口分配經費

中央正在討論財政收支劃分法如何分配補助縣市，宜蘭縣副縣長林茂盛表示，宜蘭年度預算200餘億元，扣除中央指定項目及收支對列等必要性支出，其中可供縣府運用自主財源只有20幾億，近來各縣市都選擇對自己有利的方式爭取財政分配，宜蘭建議中央依土地及人口比例做分配指標，簡單公平且可行性高。

中央透過核撥一般性補助款挹注地方財源，針對審計部點名補助社會福利經費部分，中央實際撥付468億餘元，台中市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、台東縣、連江縣共9縣市要審慎評估規劃，提升預算執行率。

副縣長林茂盛說，宜蘭執行社會福利補助中，只有一項增聘兒童及少年保護專責社工人力還沒聘足員額，這項工作的責任重且風險性高，流動率大，很難招募到人，中央核給8個名額，縣政府努力徵聘直到昨天為止招募到有6個人，會繼續努力。

林茂盛強調，考量整體環境因素，不能因為這項補助執行指標，就認為地方政府不努力，縣府爭取提高財政分配經費，才能有辦法好好推動縣政建設。

宜蘭縣政府財政稅務局長盧天龍表示，縣市自主財源不足，難以落實地方自治精神，財政收支劃分法修改討論一、二十年，近來目前各縣市都選擇對自己有利的財政分配方式，林林總總多項80幾項，大家各自本位主義的話，就是再拖下去；宜蘭已經向中央建議，採用土地與人口比例做分配指標，簡單公平、明瞭易懂，是可行的方案。