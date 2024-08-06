中央補助執行率偏低 謝國樑：路平經費增加、提高執行率

審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，基隆等縣市被點名，中央核撥一般性補助款執行率未達八成。基隆市長謝國樑今天說，今年投入非常多經費執行路平及公共工程需要改善地點；預算執行力的部分，未來會繼續努力，提高執行率。

審計部報告指出，去年中央透過核撥一般性補助款挹注地方財源，但部分市縣預算執行未如預期，或成效尚有提升空間。在補助基本設施經費上，基隆市、竹市、苗栗、南投、嘉縣、嘉市、花蓮、台東和澎湖共9縣市。致尚無執行數或預算執行率未達八成。補助教育、社會福利經費部分，也各有9個縣市執行率偏低。

謝國樑表示，市府現在對於路平，以及其他公共工程需要改善的地點、數量跟品質都非常的重視，所以編列了非常多的預算，進行道路的整平，包括一些社區型的道路，如20幾年都沒有解決的大慶大城道路，今年已經列入正在解決當中。

謝國樑說，市府在編列預算的時候，總是希望預算能夠對於要改善的環境，能夠有更充分的配套，對於預算執行力的部分，未來會繼續努力，把預算執行率更加提高。