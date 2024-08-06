影／台東滿地富遊樂區開發案 部落青年與民團齊籲駁回

針對台東縣三仙台「滿地富遊樂區開發案」，今天進行第四次海岸管理委員會審議，地球公民基金會上午前往內政部國家公園署外舉行「滿地富開發毀海岸，里山里海里唬爛」記者會，表示「滿地富遊樂區開發案」除了對於當地的珊瑚礁海洋生態造成威脅之外，更要求當地族人在文化擬態體驗園區中「傳承文化」，除佔據的東海岸得天獨厚的海景，開發面積更達到美麗灣的十倍之多，並強調「滿地富遊樂區開發案」在海審會已經來到第四次審查，但經過去年的行政院組織改造後，這次的審查機關從原本的營建署轉變為國家公園署，因此部落青年與公民團體在審查會前發表聲明，呼籲大家一起監督台灣的海岸管理制度，讓主管機關發揮海岸管理法功能，請內政部國家公園署依據《海岸管理法》26條的相關要件駁回本案開發，守護台灣。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示開發面積約為美麗灣渡假村的10倍，排放的廢水將讓當地的珊瑚態系受到難以回復的衝擊，更踐踏了部落的自然主權，將讓三仙台的海岸景觀阻擋在渡假村之外。