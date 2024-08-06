快訊

奧運羽球／拿金牌後終於可以刮鬍子了！李洋IG分享燦笑帥照

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

要回家了！陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

影／台東滿地富遊樂區開發案 部落青年與民團齊籲駁回

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
地球公民基金會副執行長黃靖庭，呼籲大家一起監督台灣的海岸管理制度，讓主管機關發揮海岸管理法功能，請內政部國家公園署依據《海岸管理法》26條的相關要件駁回開發案。記者曾學仁／攝影
地球公民基金會副執行長黃靖庭，呼籲大家一起監督台灣的海岸管理制度，讓主管機關發揮海岸管理法功能，請內政部國家公園署依據《海岸管理法》26條的相關要件駁回開發案。記者曾學仁／攝影

針對台東縣三仙台「滿地富遊樂區開發案」，今天進行第四次海岸管理委員會審議，地球公民基金會上午前往內政部國家公園署外舉行「滿地富開發毀海岸，里山里海里唬爛」記者會，表示「滿地富遊樂區開發案」除了對於當地的珊瑚礁海洋生態造成威脅之外，更要求當地族人在文化擬態體驗園區中「傳承文化」，除佔據的東海岸得天獨厚的海景，開發面積更達到美麗灣的十倍之多，並強調「滿地富遊樂區開發案」在海審會已經來到第四次審查，但經過去年的行政院組織改造後，這次的審查機關從原本的營建署轉變為國家公園署，因此部落青年與公民團體在審查會前發表聲明，呼籲大家一起監督台灣的海岸管理制度，讓主管機關發揮海岸管理法功能，請內政部國家公園署依據《海岸管理法》26條的相關要件駁回本案開發，守護台灣。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示開發面積約為美麗灣渡假村的10倍，排放的廢水將讓當地的珊瑚態系受到難以回復的衝擊，更踐踏了部落的自然主權，將讓三仙台的海岸景觀阻擋在渡假村之外。

比西里岸部落族人 Wusay halu koyouan 林宥瑜批評，就算經歷了四次查，在這次的報告書中還以「里山里海倡議」包裝，規劃充滿了對當地環境、文化的荒謬與錯誤想像，逼著比西里岸的族人在破壞傳統領域的財團上班，甚至得如同動物園的動物一樣，在滿地富的「文化擬態體驗區」，模擬原住民族文化給觀光客欣賞。

針對台東縣三仙台「滿地富遊樂區開發案」，地球公民基金會、部落青年上午前往內政部國家公園署外抗議，呼籲內政部國家公園署依據《海岸管理法》26條的相關要件駁回開發案，守護台灣。記者曾學仁／攝影
針對台東縣三仙台「滿地富遊樂區開發案」，地球公民基金會、部落青年上午前往內政部國家公園署外抗議，呼籲內政部國家公園署依據《海岸管理法》26條的相關要件駁回開發案，守護台灣。記者曾學仁／攝影

動物園 國家公園 珊瑚礁

延伸閱讀

民團質疑反貪汙廣告遭竹市府強拆 上街舉牌抗議

彰化二林精機園區計畫躺四年 AI產業進駐讓開發案露曙光

空汙抵換能救南部？環團轟「騙局一場」：全為了開發案

鼓勵民團遊花蓮 竹縣府8月1日起補助住宿每人每晚500元

相關新聞

台20線新武路段邊坡坍方 搶修2.5小時提前恢復通車

台東縣海端鄉台20線191K處新武路段，今天上午6時20分發生邊坡坍方道路阻斷雙向道路無法通行，公路局關山工務段派遣機具...

振興觀光再加碼！台東議長吳秀華：推出365省錢劵享優惠

0403花蓮地震後東部觀光欲振乏力，台東58家飯店、民宿及餐廳自發性跨業整合，推動「TT365省錢券」，好康優惠涵蓋食衣...

影／台東滿地富遊樂區開發案 部落青年與民團齊籲駁回

針對台東縣三仙台「滿地富遊樂區開發案」，今天進行第四次海岸管理委員會審議，地球公民基金會上午前往內政部國家公園署外舉行「...

花蓮觀光處長換人 台東前處長余明勳接任

花蓮今年接連遭遇地震、颱風考驗，住房率跌破1成，觀光急需復甦，花蓮縣政府昨發布人事令，觀光處長張志翔調任參議，由台東縣交...

台東拚觀光 民間推365省錢券

地震打擊東部地區觀光，台東58家飯店、民宿、餐廳自發性跨業整合，推出「TT365省錢券」，食衣住行都有好康優惠，憑券住宿...

打球不必日曬雨淋 宜蘭2公園光電風雨球場 相繼啟用

宜蘭多雨，戶外運動不便，縣府為打造宜蘭及羅東運動公園籃球場光電屋頂，透過公私協力，民間公司投資2.5億元，興建16面籃球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。